嚼檳榔保暖壞處多 自我保健3撇步

天氣變冷，有些人會依賴嚼食檳榔來驅寒保暖與振奮精神，但檳榔中的檳榔子、荖花、荖葉、白灰及紅灰等物質，可能增加口腔癌與食道、腸胃、肝臟、心血管系統等產生病變的風險。

檳榔子為國際癌症研究總署（IARC）證實之第一類致癌物，其所含的檳榔素會在口腔中產生亞硝胺，增加癌症產生的風險；其所含的多酚類化合物會造成膠原蛋白堆積在嚼檳者口腔黏膜下硬化，導致口腔黏膜纖維化，影響牙口張合。

荖花與荖葉中的黃樟素、丁香油，會導致口腔表皮細胞層萎縮變薄，促使人體產生發炎反應與細胞增生異常。白灰及紅灰則會使口腔環境鹼性化，釋放出含氧自由基，造成細胞突變甚至死亡。

研究顯示，光是嚼食檳榔罹患口腔癌的風險為一般人的28倍；若合併有吸菸行為，其罹癌率將提高至一般人的89倍；如果同時有吃檳榔、吸菸與飲酒習慣，其罹癌率飆升至一般人的123倍。

12月3日是世界檳榔防制日，提醒嚼食檳榔者可參考自我保健三撇步，多留意是否出現口腔癌前病變徵兆，及早發現及早治療。

預防口腔癌自我保健三撇步

1、了解口腔癌前病變徵兆

•口腔黏膜變色呈現白色或紅色，觸感粗糙。

•口腔內出現超過兩周仍無法癒合的異常潰瘍，或不明原因的腫塊或凸起物。

•張口飲食或說話時有困難，舌頭周遭麻痺，感覺異常。

•口腔常有乾澀、灼熱或刺痛的不適感。

2、口腔自我檢查作法

•觀察臉部外觀是否有左右不對稱、突出硬塊的情形，嘗試張口是否有困難，吞嚥口水是否有異樣感覺。

•張口觀察舌頭、懸壅垂、顎邊、臉頰、上下唇等處是否出現不明凸起、硬塊、白斑、紅斑、潰瘍、觸感粗糙等異常。

3、口腔黏膜檢查揪出病變

•30歲以上有嚼食檳榔或吸菸民眾、18歲至未滿30歲有嚼食檳榔的原住民，可善用每2年1次的免費口腔黏膜檢查，及早發現與治療。

•民眾可自行持健保卡至健保特約具牙科、耳鼻喉科等相關科別之醫療院所檢查。