聽新聞
0:00 / 0:00

嚼檳榔保暖壞處多 自我保健3撇步

聯合報／ 柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師

天氣變冷，有些人會依賴嚼食檳榔來驅寒保暖與振奮精神，但檳榔中的檳榔子、荖花、荖葉、白灰及紅灰等物質，可能增加口腔癌與食道、腸胃、肝臟、心血管系統等產生病變的風險。

檳榔子為國際癌症研究總署（IARC）證實之第一類致癌物，其所含的檳榔素會在口腔中產生亞硝胺，增加癌症產生的風險；其所含的多酚類化合物會造成膠原蛋白堆積在嚼檳者口腔黏膜下硬化，導致口腔黏膜纖維化，影響牙口張合。

荖花與荖葉中的黃樟素、丁香油，會導致口腔表皮細胞層萎縮變薄，促使人體產生發炎反應與細胞增生異常。白灰及紅灰則會使口腔環境鹼性化，釋放出含氧自由基，造成細胞突變甚至死亡。

研究顯示，光是嚼食檳榔罹患口腔癌的風險為一般人的28倍；若合併有吸菸行為，其罹癌率將提高至一般人的89倍；如果同時有吃檳榔、吸菸與飲酒習慣，其罹癌率飆升至一般人的123倍。

12月3日是世界檳榔防制日，提醒嚼食檳榔者可參考自我保健三撇步，多留意是否出現口腔癌前病變徵兆，及早發現及早治療。

預防口腔癌自我保健三撇步

1、了解口腔癌前病變徵兆

•口腔黏膜變色呈現白色或紅色，觸感粗糙。

•口腔內出現超過兩周仍無法癒合的異常潰瘍，或不明原因的腫塊或凸起物。

•張口飲食或說話時有困難，舌頭周遭麻痺，感覺異常。

•口腔常有乾澀、灼熱或刺痛的不適感。

2、口腔自我檢查作法

•觀察臉部外觀是否有左右不對稱、突出硬塊的情形，嘗試張口是否有困難，吞嚥口水是否有異樣感覺。

•張口觀察舌頭、懸壅垂、顎邊、臉頰、上下唇等處是否出現不明凸起、硬塊、白斑、紅斑、潰瘍、觸感粗糙等異常。

3、口腔黏膜檢查揪出病變

•30歲以上有嚼食檳榔或吸菸民眾、18歲至未滿30歲有嚼食檳榔的原住民，可善用每2年1次的免費口腔黏膜檢查，及早發現與治療。

•民眾可自行持健保卡至健保特約具牙科、耳鼻喉科等相關科別之醫療院所檢查。

延伸閱讀

加味檳榔恐易上癮 民團籲嚴管

首屆「長庚植牙論壇」 聚焦All-on-X全口速定植牙 推動口腔精準醫療

戒不掉…口腔癌發生率降、死亡率仍高 嚼檳榔成癮難戒斷成隱憂

口腔癌術後嘴僅能開約2公分 中山附醫以數位科技做假牙讓患者開心露齒

相關新聞

明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

明天起東北季風增強，北台灣、花蓮明顯降溫，基隆北海岸、大台北、宜蘭也會有局部較大雨勢，中央氣象署預報員賴欣國表示，周三深...

內視鏡微創瓣膜手術 開心更安心

開心手術有新選擇！台北榮總率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」，結合早期拔管，傷口小、減少組織破壞，降低全身的發炎反應，減輕傷...

減重努力過頭 荷爾蒙失衡更發胖

網紅三寶媽林萱有健身教練身分，在生第一胎時只花半年就把體脂降到17%，第二胎卻完全無法複製減重經驗。雖然提高訓練強度、更...

嚼檳榔保暖壞處多 自我保健3撇步

天氣變冷，有些人會依賴嚼食檳榔來驅寒保暖與振奮精神，但檳榔中的檳榔子、荖花、荖葉、白灰及紅灰等物質，可能增加口腔癌與食道...

醫美療效僅2年 日常保養抗老化

因皮膚鬆弛、法令紋深，顯得很老氣橫秋。聽從老友建議，做電波雷射，縮毛孔緊肌膚、撫細紋除黑斑，不圖妙手回春，但求容光煥發，...

新北、桃園YouBike傷害險新制 沒投保不能騎

新北市YouBike每天有13萬人次租借，且持續成長，昨天宣布與桃園市YouBike系統自明年1月開始，兩市合推公共自行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。