聽新聞
0:00 / 0:00

內視鏡微創瓣膜手術 開心更安心

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
病友呂女士(右3)及陳先生(左3)與醫療團隊合影。圖／台北榮總提供
病友呂女士(右3)及陳先生(左3)與醫療團隊合影。圖／台北榮總提供

開心手術有新選擇！台北榮總率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」，結合早期拔管，傷口小、減少組織破壞，降低全身的發炎反應，減輕傷口疼痛、恢復快，縮短住院時間，大幅提升手術品質與舒適度，患者不會因害怕開刀而錯過手術黃金時間，讓開心手術更安心。

70歲的陳先生，今年初因偶發性胸口痛，量血壓竟然高達180mmHg，就診檢查診斷罹患重度主動脈瓣膜狹窄，聽到要動心臟手術非常驚慌，先進行心導管保守治療。後經專科護理師提醒「一定要開刀治療」，經詳細術前評估與醫病溝通後，接受內視鏡微創主動脈瓣膜置換手術，並在手術室內移除氣管內管，恢復迅速，術後第6天即出院。

傷口縮小至5公分以內

經右側肋間內視鏡微創瓣膜手術，傷口小於5公分。圖／台北榮總提供
經右側肋間內視鏡微創瓣膜手術，傷口小於5公分。圖／台北榮總提供

台北榮總心臟血管外科主治醫師郭姿廷表示，傳統外科瓣膜置換手術為標準治療，換上新的人工瓣膜。一般傳統開胸手術，需要從胸口正中央鋸開胸骨，傷口動輒20公分，光聽、光想像就令人卻步。許多病人聽到心臟手術就相當害怕，經常拖延治療，最後等到心臟衰竭、肺水腫，甚至各種器官功能退化才就醫，反而增加手術風險。

郭姿廷強調，患者動開心手術，最害怕的就是傷口疼痛，以及拔除呼吸器的痛楚。當患者在恢復室醒來時，口中還戴著像粗吸管的呼吸器，會產生心理壓力，無法說話、擔心活動受限等。

台北榮總發展的「內視鏡微創瓣膜手術」，結合多模式精準麻醉，以及手術室內早期拔除氣管內管。郭姿廷說，傷口位於右側肋間，且傷口縮小至5公分以內，另透過3D內視鏡的鏡頭，可清楚看見瓣膜及其周遭的組織，手術過程精準，且傷口小、疼痛少、恢復快，狀況穩定術後隔日即可下床活動，平均術後5至7天出院，回家後也很快就能恢復正常生活。

台北榮總心胸麻醉科主治醫師張嫚芸表示，傳統心臟手術後，患者通常仍處於麻醉狀態，呼吸管會暫時留置，送至加護病房甦醒後，會先透過呼吸管練習自主呼吸，等生命徵象與抽血數據穩定後，才拔除氣管內管。這段時間要承受傷口疼痛，還需忍受喉嚨內留置呼吸管的不適感，感到焦慮。

患者清醒 不會經歷劇痛

張嫚芸說，透過精準的麻醉深度監控結合傷口周圍的周邊神經阻斷，在患者甦醒時於手術室安全拔管，進入加護病房時已完全清醒，且止痛效果持續，幾乎不會經歷劇烈疼痛。她分享，71歲呂女士，因為活動喘而就醫，檢查發現為重度二尖瓣膜狹窄，接受內視鏡微創二尖瓣膜置換手術，結合多模式精準麻醉，患者醒來根本沒有麻醉過的記憶，復原迅速，術後第四天即出院。

郭姿廷指出，心臟瓣膜問題主要為狹窄、閉鎖不全，其致病原因非常複雜，包括老化、退化、先天結構異常、感染、自體免疫疾病等。不少人被診斷出心臟瓣膜疾病，總認為要先「調養身體」，如果不及早治療，疾病拖到急重症時，可能走路就會喘、胸悶、昏厥，治療風險變高，治療成效也較差。

手術 榮總

延伸閱讀

首屆「長庚植牙論壇」 聚焦All-on-X全口速定植牙 推動口腔精準醫療

早產兒「小恩」住院8個月歷經3次手術 台大特殊保溫箱成第一個家

陽明交大醫院醫療科技展發表智慧精準醫療成果 提供醫學中心級服務

手腕戴醫院手環標籤…7旬翁漂浮在碧潭水面 緊急救起已無生命跡象

相關新聞

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，而全聯的供貨廠商「口湖魚類生產合作社」今則出...

1針1億救罕病…蘇一峰質疑賣回台不打折 台大醫：20年前沒人看好

台大醫院團隊耗時多年研發罕病AADC基因治療藥物，有醫師質疑技轉國外、健保給付要價上億元。台大醫院基因醫學部主任簡穎秀今...

明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

明天起東北季風增強，北台灣、花蓮明顯降溫，基隆北海岸、大台北、宜蘭也會有局部較大雨勢，中央氣象署預報員賴欣國表示，周三深...

春水堂誤用清潔劑沖茶！醫揭常犯的「最致命錯誤」：3招防中毒

台中春水堂公益店發生飲品意外事件，一名員工誤將裝有稀釋清潔液的保溫瓶當作回沖茶用容器，為顧客沖泡後，造成三名顧客疑似口腔及食道灼傷...

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元...

立院三讀通過！健保不再強制使用民眾個資 可選擇「退出使用」

立法院會今天三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，明定健保資料利用管理機制，賦予民眾得請求退出健保資料利用。衛福部表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。