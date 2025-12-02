全聯鯛魚排 ＳＧＳ未檢出禁藥

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，而全聯的供貨廠商「口湖魚類生產合作社」昨天出示第三方單位檢驗報告，結果顯示「未檢出」。

在被檢出台灣鯛魚排有「恩氟喹啉羧酸」，全聯緊急下架處理，協助消費者退費或換貨，同批台灣鯛魚排總共進貨數量一萬五六二四片、賣出一萬三七九三片，回收一八三一片。全聯當時表示，廠商提供的ＳＧＳ檢驗結果，顯示該商品未檢出相關疑慮成分，正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。

口湖魚類生產合作社聲明表示，主動將同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品送交第三方公正單位ＳＧＳ進行複驗，昨天收到檢測報告，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，而這份自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

口湖魚類生產合作社指出，隨機抽樣同商品之不同批號送交公正單位ＳＧＳ進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」；針對原料來源，於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，同樣「未檢出動物用藥」，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

口湖魚類生產合作社說，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「ＳＧＳ逐批送驗」制度，每批皆具完整ＳＧＳ檢驗報告，官網定期更新最新檢驗報告，日後將與主管機關保持密切聯繫，主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。