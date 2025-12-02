汽燃費更名公路管理費 電車2030年開徵

立法院昨三讀通過公路法修正案，汽燃費更名為「公路使用養護安全管理費」。交通部表示，最快二○三○年針對電動車開徵，以電動小客車為例，其最高收費，不會超過現行燃油車汽燃費的一萬五七二○元。

據統計，今年截至十月底，電動汽車多達十一萬八千多輛、電動機車七十九萬七千輛，預計二○三○年電動汽車將達五十一萬輛、電動機車二四○萬輛，交通部表示，屆時將針對電動車開徵公路使用養護安全管理費。

交通部表示，考量電動車發展趨勢，已請運研所通盤檢討汽車燃料使用費徵收及分配辦法的徵收規範，包含徵收對象、方式、期間、規範費率、增列電動汽機車收費標準等，及配套措施，預估二○二六年底通盤檢討報告將出爐。

立院三讀條文指出，公路主管機關為公路養護、修建及安全管理所需經費，得徵收公路使用養護安全管理費。使用燃料車輛的徵收費率，不得超過燃料進口或出廠價格百分之廿五；非使用燃料車輛的徵收費率，由交通部會商財政部另定之。交通部表示，以電動小客車為例，最高收費價格不會超過現行汽燃費一萬五七二○元。

三讀條文中提到，汽車所有人若不依規定繳納，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達九百元以上，可處三百元以上、三千元以下罰鍰，並停止其辦理車輛異動或換發牌照。

另針對近年發生多起客運業者未投保第三責任險情況，交通部指出，三讀通過後，未依規定投保者，公路、市區、遊覽車客運業可處十萬元至五十萬元罰鍰；計程車客運業處三千元以上、三萬元以下罰鍰。