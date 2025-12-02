加味檳榔恐易上癮 民團籲嚴管

加味菸成為部分青少年抽菸的敲門磚，最近幾年竟也有加味檳榔，添加枸杞、咖啡、咖哩、蜜餞等口味，台灣檳癌防治聯盟專家李明憲表示，如果不嚴格規範加味檳榔，恐在青少年形成次文化，嚴重危害國人健康。

衛福部去年預告「檳榔健康危害防制法」草案，嚴禁青少年、孕婦嚼食檳榔，檳榔攤必須登錄，遊覽車需列為禁檳場所，引發反彈，以致該草案立法停滯。不過，監委要求此草案需於今年上路，對此，衛福部口腔司司長張雍敏表示，較難預估上路時程，將積極溝通，努力取得共識。

衛福部次長莊人祥說，檳榔專法內容近似菸害防制法，立法宗旨是避免未成年、孕婦接觸檳榔，造成危害，但也不希望損及相關業者的生計權益，目前已取得部分的初步共識。檳榔專法涉及社會、經濟、文化等多重議題，亟需各級政府、民間單位及學界共同努力，進行社會溝通。

「檳榔已被世衛組織定義為致癌物，就應適當管理。」李明憲表示，目前檳榔在國內被視為農產品，即使衛福部食藥署出手，也只能管理檳榔添加物、農藥等，難以系統性把關，唯有比照菸害防制法，才能限制青少年、孕婦食用檳榔。

李明憲說，網路公然販售加味檳榔，業者包裝販售帶有枸杞、咖啡、咖哩、蜜餞等口味的檳榔，部分青少年想嚐鮮，好奇嘗試，一旦嚼食，就可能上癮，令人擔憂。如果加味檳榔成為青少年間的次文化，危害更巨，衛福部應要盡快立法，妥善預防。

衛福部統計，去年共有三六八七人死於口腔癌，李明憲表示，人數之多，宛如一次九一一恐怖攻擊死傷數量。若不立法預防，嚼食人口變多，罹癌患者隨之增加，將耗損眾多醫療資源。希望衛福部盡快將草案送至立院，合法且嚴格管理，確保未成年者及孕婦遠離檳榔。