職安法三讀 職場霸凌最重罰百萬

聯合報／ 記者黃婉婷陳宛茜／台北報導
職安法昨三讀修正，明定職場霸凌定義，圖為去年民眾到勞動部抗議霸凌案。本報資料照片
職安法昨三讀修正，明定職場霸凌定義，圖為去年民眾到勞動部抗議霸凌案。本報資料照片

職場霸凌防治法制再加嚴，立法院昨三讀修正「職業安全衛生法」，明定職場霸凌定義，另依公司規模規範防治作為，及雇主接獲申訴後採取措施，在接獲申訴後必須通報，違者將受到重罰，若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處一百萬元罰鍰。

勞動部表示，這是自二○一三年職安法全文修正以來最大幅度的調整。修法核心在於「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」，以因應近年來重大職業災害未能有效下降、營造工程職業災害占比仍高，及社會各界關切的職場霸凌等問題。

職場霸凌事件層出不窮，三讀修正條文增訂「職場霸凌防治專章」，明定職場霸凌定義為「勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害；情節重大者，不以持續發生為必要。」

三讀條文明定，若僱用勞工人數在卅人以上規模，應訂定職場霸凌防治措施、申訴及懲處規範，並於工作場所公開揭示；雇用勞工為十人以上，應訂定職場霸凌申訴管道，於工作場所公開揭示；雇主接獲申訴應避免再度發生、提供必要協助，若雇用勞工到一定規模應組成調查小組。

至於罰則，三讀條文明定，雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處三萬元以上、七十五萬元以下罰罰鍰；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，則處一萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

除了罰鍰，霸凌者也需負起刑事責任，若發生死亡職災，刑期上限提升至五年，罰金上限提高為一五○萬元；三人受傷職災，刑期上限增至三年，罰金上限提高至一百萬元；在行政罰部分，若是違反管理措施，三讀條文明定罰鍰上限則由十五萬元提升至七十五萬元；若雇主違反安全設施，可處五萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

