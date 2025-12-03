聽新聞
中和婦騎YouBike事故亡 獲理賠百萬

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北公共自行車YouBike除了可為使用者免費投保傷害險，也投保「第三責任險」。交通局簡任技正吳政諺說，「自行車傷害險」保障的是「使用者」，最高可獲100萬元理賠。去年中和有一名6旬婦人騎車摔倒，再遭後車追撞，送醫不治，家屬獲賠100萬元，相關保險最好「備而不用」，但至少能在意外發生時，為使用者提供較充分保障。

新北市2018年就推出公共自行車「第三責任險」，民眾若騎乘YouBike導致「第三人」受傷、死亡，傷者可憑警察機關處理證明文件、醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，保險金額為每人受害或死亡最高200萬元，保費由市府支出。

公共自行車傷害險保費同樣由新北市府支出，民眾租借YouBike在騎乘時發生意外事故，造成死亡、失能及住院時，可憑醫療文件向保險公司申請理賠，最高理賠100萬元，傷害住院日額最高1千元。

吳政諺說，第三責任險保護的不特定對象，不需要自行車使用者同意，即可由政府單位投保，但自行車傷害險保障的是公共自行車「使用者」，據保險法令規定，須本人登錄相關身分證明文件，且登錄資料與使用者要是同一人，才能獲得保障。

