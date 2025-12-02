迎「國際身心障礙者日」 Apple新片讓每位學生自信享受無障礙精彩校園

迎接12月3日「國際身心障礙者日」，一向將「無障礙」視為核心價值的Apple，推出了一部充滿青春活力的最新短片《Designed for Every Student》（為每一位學生而設計）。這部由知名導演Kim Gehrig執導、東尼獎得主Tim Minchin配樂的影片，不僅展現了全球身心障礙學生如何運用Apple生態系的各項輔助使用功能克服挑戰，更生動演繹了科技如何成為他們的校園神隊友，讓他們在課堂學習之外，也能享受完整且精彩的大學生活。

今年是Apple推出輔助使用功能滿40周年的重要里程碑，長期以來，Apple始終堅信「無障礙是一項基本人權」，並將此信念深植於產品設計的DNA中，使用者不需要另外下載App或額外付費，Apple產品內建的無障礙功能，讓所有人一開箱就能立刻上手使用。

Apple在開發這些功能的過程中始終以無障礙社群為中心，廣泛徵求並傾聽身心障礙人士的意見。今年的短片延續了這個理念，再度邀請2022年曾為Apple執導艾美獎獲獎輔助使用短片《The Greatest》的Kim Gehrig掌鏡，並集結了世界各地多位聾人及身心障礙學生共同演出，以一種包容、全面且充滿活力的視角，打破大眾對身心障礙者的刻板印象。

影片的核心概念傳達出：這些內建功能不僅為大學生活帶來學習上的助益，對於身心障礙學生而言，獨立行動、社交互動以及參與校園活動同樣重要。透過這些真實案例，看見科技如何抹平差異，為學生們帶來全新的機會與自信。

在短短不到3分鐘的影片中，Apple快速展示了多項輔助使用功能如何成為身心障礙學生的最強後盾。在視覺輔助方面，「放大器」功能，利用iPhone的接續互通相機，可將遠處的黑板內容或螢幕畫面放大至Mac桌面上，百人大教室坐得超遠也不怕看不清楚上課筆記內容。

針對視障族群，Apple強大的「點字」功能甚至可進行高難度的化學運算與程式編寫，即便是複雜的學術研究也能無障礙進行。而在無法連接外接設備時，行動裝置上的「點字螢幕輸入法」則讓觸控螢幕瞬間化身為點字鍵盤，確保溝通與學習不中斷。

而對聽障族群來說，「即時字幕」可為FaceTime、視訊、直播、周遭聲音提供即時轉錄；「聲音辨識」則可偵測門鈴、嬰兒哭聲、煙霧警報等環境中的變化，影片中甚至可辨識朋友的呼喚，並直接在iPhone上跳出通知提醒。

對行動不便的使用者，「語音控制」改變了互動的方式，透過聲控即可使用iPhone的所有功能。與朋友自拍時，透過語音指令控制相機，再搭配「人物居中」功能，記錄下每個與同儕歡聚的時刻。當然，包括「旁白」及「輔助觸控」等推出已久的實用工具，都早已成為許多用戶日常生活不可或缺的一部分。