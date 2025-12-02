首屆「長庚植牙論壇」 聚焦All-on-X全口速定植牙 推動口腔精準醫療

首屆「長庚植牙論壇」於十一月卅日在林口長庚復健大樓會議廳舉行，以「All-on-X全口速定植牙之過去、現在、未來」為主題，邀集國內外權威專家探討如何以更安全、快速且精準的方式進行全口重建。吸引北中南上百位牙醫師參與，現場討論熱烈，長庚也展示在植牙領域推動精準醫療的成果與努力。

長庚決策委員會主委程文俊指出，此次邀請到國際全口重建知名大師Dr. James Chow，分享全球臨床研究與國際經驗。Dr. Chow在全口重建領域發表過多篇國際期刊論文，近來聚焦數位化全口重建技術。在數位科技浪潮下，這項技術讓All-on-X全口重建能以全數位化流程，快速且精準完成治療。

國內全口重建專家、長庚醫院教授吳友仁分享其近千例All-on-X全口重建的經驗。他指出，All-on-X源自1998年葡萄牙醫師Paulo Malo與全球植牙大廠Nobel Biocare共同提出，至今超過25年。這項技術以至少四支植體支撐，重建整排牙齒，一次手術完成療程，縮短治療時間並提升病人的生活品質。

但這項技術需要高度手術技巧與假牙設計能力，對醫療團隊是一大挑戰。吳友仁以牙周植牙專科醫師背景和美國假牙專科訓練經驗，與長庚體系牙科部團隊自2013年引進該技術，目前已完成近千例治療案例，成功率高達99%，為眾多全口缺牙患者帶來重拾笑容的機會。

長庚醫院也在論壇同步分享最新數位設備導入成果，包括高解析影像、口內掃描、植牙規畫軟體、藍光導航手術輔助，以及Photogrametry數位印模技術。有助於精準掌握患者骨質條件與植體位置，設計出臨時假牙，讓病人能在更短時間內取得更美觀且耐用的臨時假牙。

長庚表示，醫院將持續整合臨床、教學與研究，推動數位牙科與精準植牙發展，提升全口重建的長期穩定性與安全性，讓更多患者受惠。同時，未來將定期舉辦相關專業研討會，展現長庚醫院在植牙治療領域的專業實力，以及接軌國際醫療的企圖心，以提供民眾更先進、更安全、更具信賴度的口腔醫療照護。