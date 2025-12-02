全聯鯛魚排供應商公布檢驗結果「未檢出」 澄清聲明全文一次看

全聯近日因「台灣鯛魚排（大）」遭高雄市衛生局抽驗疑似含動物用藥成分，全面下架並啟動退換貨作業，引發市場關注。對此，供應商口湖漁業生產合作社於2日正式於官網發布《澄清聲明》，公布自主送驗的 SGS 檢驗結果，並強調原料魚皆符合食品安全法規。

以下為口湖漁業生產合作社聲明全文：

此外也隨機抽樣同商品之不同批號送公正單位 SGS 進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」。針對原料來源，本社於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料魚進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

本社一直以來競競業業經營水產事業，每批台灣鯛採取最嚴格的自主檢驗流程，「SGS 逐批送驗」制度，每批皆具完整 SGS 檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告；本社在此重申，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。