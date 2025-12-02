全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

全聯販售「台灣鯛魚排」日前被抽驗檢出不得驗出的動物殺菌用藥「恩氟喹啉羧酸」，而全聯的供貨廠商「口湖魚類生產合作社」今則出示第三方單位檢驗報告，結果顯示無檢出。

在被檢出台灣鯛魚排有「恩氟喹啉羧酸」，全聯緊急下架處理，也協助消費者退費或換貨，同批台灣鯛魚排總共進貨數量1萬5624片、賣出1萬3793片，回收1831片。而全聯當時表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。

而口湖魚類生產合作社聲明表示，針對近日外界對台灣鯛產品的關注，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」之原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗，今（2）日正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留，而此份自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

口湖魚類生產合作社也指出，隨機抽樣同商品之不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」，針對原料來源，於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

口湖魚類生產合作社強調，一直以來競競業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告，也重申，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。