丹奈爾四重奏音樂會 奏讀蕭斯塔科維契音樂日記

法國丹奈爾四重奏（Quatuor Danel）深受知名的俄國鮑羅廷四重奏（Borodin Quartet）指導，以蕭斯塔科維契全本15首弦樂四重奏走紅，今年將帶來全本演出，為樂迷奏讀這套蕭斯塔科維契的音樂日記。

根據鵬博藝術今天發布的新聞資料，2005年紀念作曲家蕭斯塔科維契逝世30週年，丹奈爾四重奏錄製蕭斯塔科維契弦樂四重奏全集；時隔20年，他們完成第二次全集錄音，拿到國際古典音樂獎（International Classical Music Award, ICMA）的「年度室內樂錄音」，演奏權威不言而喻。

丹奈爾四重奏表示，蕭斯塔科維契有許多表現都極為個人化，好比他喜歡蠟燭火焰周圍藍色光暈，發展出所謂的蠟燭顫音（candle vibrate），那是一種略為寬闊、獨特的顫音，用於特定段落。除此之外，蕭斯塔科維契也會要求演奏者將弓靠近琴馬，集中音色放大音量，模仿管風琴或唱詩班的音響效果。

丹奈爾四重奏表示，聆聽蕭斯塔科維契的15首弦樂四重奏，「就像穿越作曲家一生的旅程。」從「第一號」創作於兒子出生前後，全曲充滿純真與抒情；「第八號」獻給自己，以宣洩遭受政治迫害的悲痛；到「第15號」被視為寫給自己的安魂曲，「這些作品為我們打開了通往蕭斯塔科維契的內心世界。」

丹奈爾四重奏認為，蕭斯塔科維契的音樂有兩個特點，第一是存在普遍的緊張感，滲透在各種慢板跟快板樂章；第二是具有普世及人道價值。蕭斯塔科維契某些照片看起來寧靜快樂，享受家人、寵物與朋友陪伴，「如果認為他的音樂都是政治，既不夠全面，也無法代表他的真實人格。」

「私密日記－丹奈爾四重奏&蕭斯塔科維契弦樂四重奏全集」音樂會將於12月18日到21日演出，地點在國家兩廳院演奏廳。「熾烈－丹奈爾四重奏之夜」音樂會將於12月19日演出，地點在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳。