快訊

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

聽新聞
0:00 / 0:00

1針1億救罕病…蘇一峰質疑賣回台不打折 台大醫：20年前沒人看好

中央社／ 台北2日電
台大醫院基因醫學部主任簡穎秀。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
台大醫院基因醫學部主任簡穎秀。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

台大醫院團隊耗時多年研發罕病AADC基因治療藥物，有醫師質疑技轉國外、健保給付要價上億元。台大醫院基因醫學部主任簡穎秀今天替研發團隊抱屈指出，「20年前沒人看好」。

罕見疾病「芳香族L-胺基酸脫羧基酶（AADC）缺乏症」過去無藥可治，孩子剛出生時也許看不出異狀，等到3、4個月大就會開始出現包括嚴重發展遲緩、動眼危象、低張力及四肢運動異常、自律神經失調、睡眠問題、情緒障礙等症狀，兒童時期就可能因併發症死亡。

AADC在台灣發生率高於其他國家，台大醫院基因醫學部主治醫師胡務亮曾說，根據國外統計，當時全世界約100名AADC缺乏症病患，其中台灣就占30名。胡務亮自2007年開始發展相關技術，並在2010年成功完成全世界第1例治療，至今已治療超過30名個案。

衛生福利部中央健康保險署近期宣布12月起將這款新藥納入給付，第1年13人藥費約新台幣13億元。胸腔內科醫師蘇一峰連日在臉書（Facebook）質疑，台灣出資研發，還有台灣孩童做實驗，AADC新藥技轉美國公司，回台賣給台灣1劑1億元不打折。

簡穎秀今天接受媒體電訪回應質疑，她語氣相當無奈地指出，基因治療在罕病領域講了30年，但真正做出藥物，拿到核准跟上市者，全世界算起來僅10幾、20項，有些副作用強、效果還比較差，真正堪稱有效的罕病基因治療藥物，嚴格說來只有脊髓肌肉萎縮症（SMA）、AADC缺乏症以及萊伯氏先天性黑矇症（LCA）三類。

簡穎秀表示，這幾十年來各界都在談基因治療，直到近10年才真正有藥物問世，現在回頭看開發當時，不管是學者、藥廠或投資者的信心「並沒有很大」，胡務亮找了很多不同研究、學術單位，最後只有罕病基金會及張榮發基金會願意投資第一桶金。

「20年前沒有人看好這件事情，現在問說為什麼不技轉給台灣，就沒有人要買啊！」簡穎秀直言，開發新藥花費高，又是個台灣人比較多的疾病，國外也沒有投資意願，如今新藥開發成功，也讓醫界更有信心治療類似患者。

簡穎秀說，AADC缺乏症長達20年沒有好的治療，過去病童只能癱躺在床上，沒有絲毫動作發展，但接受新藥治療者（試驗31人接受治療），有8成可以坐起來，若早期接受治療，術後又加強復健的孩子，甚至有4成可以自主行走，「光是從只能躺著，變能坐起來，能做的事就差很多！」、 「對負責照護的家長就是天差地別」，這是實質對病人與家人的幫助。

新藥的效果跟接受治療的時機點息息相關，簡穎秀解釋，病童原本狀況如何，影響效果極大，如果原本已經躺了6、7年，就算新藥再怎麼有效，也不可能讓他像一般小孩活蹦亂跳，但只要及早診斷治療，現在有小孩子恢復到可以正常去上學， 及早用藥有助孩子可以有更好發展。

基因 台大醫院 蘇一峰 健保

延伸閱讀

台大研發！健保給付AADC基因治療⋯每劑破億引爭論 台大院長表態支持

健保資管條例三讀 危害國安最重關10年 民眾得退出資料利用

立院三讀 民眾得請求退出健保資料利用擅用將開罰

癌藥事前審查等2周太久 健保導入FHIR格式 「病人一天能拿藥」

相關新聞

明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

明天起東北季風增強，北台灣、花蓮明顯降溫，基隆北海岸、大台北、宜蘭也會有局部較大雨勢，中央氣象署預報員賴欣國表示，周三深...

春水堂誤用清潔劑沖茶！醫揭常犯的「最致命錯誤」：3招防中毒

台中春水堂公益店發生飲品意外事件，一名員工誤將裝有稀釋清潔液的保溫瓶當作回沖茶用容器，為顧客沖泡後，造成三名顧客疑似口腔及食道灼傷...

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元...

1針1億救罕病…蘇一峰質疑賣回台不打折 台大醫：20年前沒人看好

台大醫院團隊耗時多年研發罕病AADC基因治療藥物，有醫師質疑技轉國外、健保給付要價上億元。台大醫院基因醫學部主任簡穎秀今...

立院三讀通過！健保不再強制使用民眾個資 可選擇「退出使用」

立法院會今天三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，明定健保資料利用管理機制，賦予民眾得請求退出健保資料利用。衛福部表示，...

LINE Pay、iPASS MONEY將終止合作 機捷旅客權益不受影響

LINE Pay與iPASS MONEY將於明天終止合作，衝擊慣用電子支付民眾。桃園大眾捷運公司表示，民眾未來仍可使用i...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。