明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天起東北季風增強，北台灣、花蓮明顯降溫，基隆北海岸、大台北、宜蘭也會有局部較大雨勢。聯合報系資料照
明天起東北季風增強，北台灣、花蓮明顯降溫，基隆北海岸、大台北、宜蘭也會有局部較大雨勢，中央氣象署預報員賴欣國表示，周三深夜至周四清晨最冷，中部以北低溫15、16度，局部空曠地區甚至下探13度，另外明天中部以北山區3500公尺高山有降雪機會。

賴欣國說，未來幾天菲律賓東方海面有熱帶系統發展，不排除增強為熱帶性低氣壓，但強度沒有很強，預計周末移動到菲律賓南側陸地，對台灣沒有影響。

針對未來1周天氣，賴欣國指出，明（3日）東北季風增強，北部、東半部明顯降溫，中南部入夜也會逐步轉涼，迎風面的基隆北海岸、大台北地區、宜蘭需留意局部較大雨勢，而桃園、新竹、花東、恆春半島有局部短暫降雨，苗栗、中南部也有零星降雨，中南部平地為多雲到晴的天氣。

周四、周五（4、5日）東北季風持續影響，但降雨範圍縮小，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部短暫降雨，桃園以北、花東有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

周六、周日（6、7日）東北季風減弱，降雨更少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨；下周一（8日）又有另一波東北季風增強，但強度沒有這波強，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

溫度部分，賴欣國表示，今深夜東北季風南下，明天降溫明顯，明天深夜至周四清晨最冷，中部以北低溫15、16度，局部空曠地區低溫再降1至2度，南部、台東低溫18、19度；另外，明天中部以北3500公尺以上高山有機會降雪。

周四、周五白天白天高溫略為回升，尤其南部高溫甚至可達27度，但周四受到冷空氣影響，中南部高溫略降至25度，而各地低溫約15、16度。

