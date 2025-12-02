春水堂誤用清潔劑沖茶！醫揭常犯的「最致命錯誤」：3招防中毒

台中春水堂公益店發生飲品意外事件，一名員工誤將裝有稀釋清潔液的保溫瓶當作回沖茶用容器，為顧客沖泡後，造成三名顧客疑似口腔及食道灼傷而就醫。ICU醫師陳志金提醒，重複使用舊瓶存在誤食風險，形同潛在陷阱，最安全的做法仍是避免「舊瓶再利用」。

陳志金在臉書專頁發文指出，「舊瓶再利用」存在誤食風險，因為多數人會根據瓶子外觀與擺放位置，推測裡面裝的內容。他舉例，急診或加護病房曾收治誤喝農藥、殺蟲劑、清潔劑、鹼水或漂白水的患者，其中不少案例都是因這些危險液體被裝在飲料瓶中，導致小孩或長者誤飲。

陳志金表示，台灣人習慣節儉，常將喝完的飲料或酒瓶留作再利用，但這種做法潛藏危險，瓶身雖標示「可飲用」，實際卻可能裝有「不可飲用或有毒」的液體，即使附上提醒文字，仍可能成為誤食陷阱，讓不小心或不熟悉的人誤飲。

因此，陳志金強調，最安全的方式就是避免「舊瓶再利用」，若確實需要再利用，務必遵守三大原則：撕掉原標籤、重新標示內容，以及分開存放。其中最關鍵的是「物理性區隔」，即將清潔液等危險液體置於專用區域，甚至上鎖管理，避免出現在工作台或員工可隨手取得的位置。

對此，許多網友紛紛留言回應，「我都會將用過的空瓶丟棄或回收，我認為安全遠大於環保的口號」、「沒想到舊瓶再利用會有如此大的風險，陳醫師宣導之後，會多加留意，多謝提醒」、「真的要把容器做標示才能分辨」、「像是洗碗精、洗髮精、沐浴乳的瓶子，我都直接放回收，會避免有人又撿來用，蓋子會丟垃圾袋」、「有危險性的物品，真的不應該放入日常使用的容器內」。