快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

敏感族注意 3日上午東北季風挾帶境外污染物移入

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式資料顯示，2日中國大陸上游一帶出現霾害及沙塵現象，研判3日上午起東北季風增強挾帶境外污染物移入影響臺灣空氣品質，全臺空氣品質為普通至橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級，呼籲民眾留意空氣品質變化。

環境部表示，1日觀測到中國大陸上游一帶有污染物累積， PM2.5小時濃度達50至100微克/立方公尺，PM10小時濃度達100至200微克/立方公尺，預估3日上午起東北季風增強將挾帶境外污染物影響臺灣空氣品質，屆時北部地區PM2.5小時濃度可能達30至45微克/立方公尺，PM10小時濃度達80至150微克/立方公尺，午後逐漸影響至中南部地區，全臺空氣品質為普通至橘色提醒等級，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度而有所變化，自4日起南部地區因下風處風速較弱，污染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。

空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

空氣品質 PM2.5 環境部

延伸閱讀

明起有感降溫愈晚愈冷！氣象署：周四清晨最冷探15度高山恐降雪

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四低溫下探13度

東北季風挾冷空氣3日南下 4日清晨低溫探15度

新北善心宮廟捐贈高效空氣清淨機 助3幼兒園改善室內空氣品質

相關新聞

明起降溫下探13度！3地區防大雨 中部以北3500公尺高山有望降雪

明天起東北季風增強，北台灣、花蓮明顯降溫，基隆北海岸、大台北、宜蘭也會有局部較大雨勢，中央氣象署預報員賴欣國表示，周三深...

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，但仍新增9例死亡案例，其中，一位死亡案例年僅5...

立院三讀通過！健保不再強制使用民眾個資 可選擇「退出使用」

立法院會今天三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，明定健保資料利用管理機制，賦予民眾得請求退出健保資料利用。衛福部表示，...

流感變異株「K分支」讓日本流感大爆發 國內疫情估春節前達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，加上日韓、歐美及中國等地疫情皆上升。疾管署發言...

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元...

曾誇口沒問題…900萬國際客恐破功 觀光署將推「金福氣」吸重遊客

交通部觀光署今年原以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問台，但根據統計，今年1至11月來台國際觀光客僅約760...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。