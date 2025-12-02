責任丟回基層？淡水停水補償挨批二度傷害 新北市府：已設窗口受理
淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成大規模停水，引發住戶與商家怨聲四起。民代今天批評，市府宣布未來三天由民眾自行到區公所申請補償，等於讓已經飽受停水困擾的居民「再排隊、再奔波」，是「二度傷害」，呼籲市府比照災害補償方式，研議提供定額補貼與商家營業損失補助，減少居民負擔。
新北市議員鄭宇恩表示，停水造成生活全面受影響，不少家庭已因買水、洗澡、外食等支出額外增加，店家更面臨營業受阻。她認為，市府不應把責任完全交給基層，要求居民自行奔走申請，應主動評估定額補償等機制，同時針對商家提出營運損失補助，避免民眾再次處於無助狀態。
對於議員質疑，新北市工務局回應，昨日下午1時起已在淡水區公所一樓設置統一窗口受理陳情，並同步開放線上登記表單，讓無法到場的民眾也能提出訴求。工務局表示，目前民眾反映內容主要集中在停水期間的額外花費，盼能獲得合理補償，也有居民向施工團隊表達鼓勵。
工務局強調，目前市府團隊全力以恢復全面供水為首要目標，對於尚未恢復的管線末端住戶，已協調施工團隊加派水車，由公所調度持續補水作業，盡力協助民眾度過用水困難的時期。補償與賠償機制將依後續責任釐清，再進一步向外說明。
