重車貼近學區惹民憂 大崁國小採雙重管制

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北八里大崁國小周邊因鄰近台北港及預拌混凝土廠，長期有大型砂石車、預拌混凝土車往返。示意圖。聯合報系資料照
新北八里大崁國小周邊因鄰近台北港及預拌混凝土廠，長期有大型砂石車、預拌混凝土車往返。民代與區公所近日皆表示，此問題已存在多年，因早期區域規畫將工業區與住宅、學區緊鄰，導致先天衝突，改善不易，但現行已透過禁行管制與科技執法，盡力將風險降至最低。

新北市議員陳家琪指出，中山路一側為工業區，另一側則是住宅與大崁國小所在的文教區，工業區的大型車輛進出需求與居民安寧、學童安全間本就存在矛盾，這是「早期規畫的錯誤」所造成。她說，民眾長期反映重車呼嘯經過校園周邊，不僅壓迫通學動線，也造成噪音與安全疑慮。

陳家琪表示，目前市府已在部分路段施作禁行規範，需要通行的業者必須向蘆洲交通組申請通行證，外來大車不得任意進入；部分路口也已設置科技執法設備加以管理。然而，她坦言改善有限，「因為路就只有一條，大家都要走」，若要徹底解決，恐須透過地重劃或區域再規畫，另覓適合工業區位置，讓工廠逐步遷移，「否則沒有辦法從根本解套」。

八里區長林銚傑則說，大崁國小周邊的預拌混凝土車行駛問題已討論多年，目前地方共識為「上學日禁止、假日開放」。因預拌廠位置距離學區不遠，重車行駛鐘八街是最短路線，因此地方協調出上、下學時段全面禁行，假日才開放通行。他強調，路段亦設有科技執法設備，「雙重管制讓影響降到最低」。

林銚傑表示，近期未再接獲家長或學校反映不便，自己到校參加活動時，也未聽到相關抱怨，「研商後的方式是民眾能接受的」。他強調，只要地方仍有改進需求，公所都願意與學校及家長再討論調整。

新北市交通局則指出，類似學區周邊的大貨車管制需求並非八里獨有，許多學校都曾提出上下學時段的限制申請。若學校有需求，可由校方提出，由市府評估公告部分時段禁行；至於若涉及全時段限制，則需考量整體道路通行需求。交通局強調，只要接獲反映，會立即轉請警方加強執法，並透過貨運公會向司機進行宣導，避免重車在敏感時段內通行，降低學童風險。

