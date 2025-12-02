健保署副署長有人選了！主秘張禹斌接任 他曾獲公務人員傑出貢獻獎
健保署長由陳亮妤升任後，副署長位置懸缺，健保署上月28日公布最新人事，副署長一職交由主任秘書張禹斌接任。陳亮妤表示，張禹斌學經歷豐富，由主秘榮陞副署長，相信可無縫接軌並延續重要業務的執行。
陳亮妤表示，健保署新任副署長張禹斌，他畢業於中國醫藥學院公共衛生學系學士、國立陽明醫學院公共衛生學系碩士，1992年公務人員高等考試二級考試及格後，曾任衛生福利部醫事司科長、健保署專門委員、副組長、參議、組長及主任秘書等職務，長期在醫療暨公共衛生行政領域耕耘。
陳亮妤說，張禹斌學經歷完整、豐富，在健保、醫療生態及醫療衛生相關法規各業務均相當熟稔，更於20218年及2024年分別因督導「健保醫療資訊雲端系統推展」及「健保健康存摺、智慧健康台灣」榮獲公務人員傑出貢獻獎團體獎。張禹斌由主秘榮陞副署長，相信可無縫接軌並延續重要業務的執行。
