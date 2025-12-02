快訊

YouBike傷害險 新北6旬婦摔車遭撞身亡獲賠百萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市與桃園市YouBike公共自行車系統將自明年1月開始，民眾「必須」完成投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike。聯合報系資料照
新北市與桃園市YouBike公共自行車系統將自明年1月開始，民眾「必須」完成投保免費公共自行車傷害險才能租借騎乘YouBike。聯合報系資料照

新北市公共自行車YouBike都有為使用者投保「第三人責任險」，新北市交通局簡任技正吳政諺說，「自行車傷害險」保障的是「使用者」，只要因騎乘YouBike死亡、住院、失能，最高都可獲100萬元保險理賠。去年中和有一名6旬婦人騎車摔倒遭後車追撞不治，家屬獲賠100萬元，相關保險當然是「備而不用」，但至少能在意外發生時，為使用者提供更充分保障。

新北市2018年就推出公共自行車「第三人責任險」，民眾若騎乘YouBike導致「第三人」受傷、死亡，傷者可憑警察機關處理證明文件、醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，保險金額為每一個人體傷含死亡最高200萬元，保費由市府支出。

公共自行車傷害險同樣保費由新北市府支出，民眾租借YouBike在騎乘時發生意外事故，造成死亡、失能及住院時，可憑相關醫療文件，向保險公司申請保險理賠，保險金額最高理賠100萬元，傷害住院日額最高1000元。

吳政諺指出，第三責任險保護的不特定對象，不需要自行車使用者同意即可由政府單位投保，但自行車傷害險保障的是公共自行車「使用者」，據保險法令規定，須本人登錄相關身分證明文件，且登錄資料與使用者要是同一人，才能獲得保障。

新北市交通局統計，去年7月至今年6月以來，新北市約有70件獲得理賠，較前一年同期間43件增加約62%，去年中和捷運景安站，有一名6旬婦人騎車摔倒後，遭後車追撞，雖緊急送醫仍告不治，當初婦人因有同意投保自行車傷害險，市府後續協助家屬申請理賠，獲賠百萬元。

