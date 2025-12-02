客家親子大戲12日起3天苗栗場 客委會邀觀眾走進奇幻「燈怪」宇宙

客家委員會、紙風車劇團攜手打造的全新客家親子大戲「燈怪」，12月12日起3天在苗栗縣竹南國中海口分校預定地天演出，客委會主委古秀妃、苗栗縣長鍾東錦今天邀請苗栗及中台灣的觀眾到苗栗，走進奇幻的燈怪宇宙，體驗全新客家童話。

燈怪籌備近兩年，以海洋與陸地共生為背景，描繪「瓜族」與燈怪世代傳承、守護環境的故事，苗栗場繼台北兩廳院藝文廣場、高雄市文化中心圓形廣場後，第一個巡演縣市，古秀妃、鍾東錦等人今天在苗栗縣政府第一辦公大樓推介，鍾東錦認為紙風車及古秀妃的招牌，演出時勢必熱棚。

古秀妃表示，燈怪對話客語占一半以上，台北、高雄場演出時，她有點忐忑，台北場還下毛毛雨，擔心都市小孩聽得懂客語嗎？聽不懂會離場嗎？結果全場觀眾沒有一個人離場，盡興投入同樂，苗栗是客家大縣，講客家話就完全沒有問題。

紙風車劇團團長任建誠說，用戲劇推廣客語、客家文化，過去大家印象很深刻是「雨馬」，今年的燈怪會帶來更多的驚喜，請大家拭目以待。

紙風車指出，燈怪演出最受矚目就是8公尺大燈怪「燈燈國王」，歷時兩年設計打造，內含五千多個機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾互動對話，栩栩如生，燈燈國王將打破劇場舞台框架，在所有觀眾共同創造的燈海中穿梭現身。

此外，還有15隻呆萌可愛的燈族與瓜族同台演出，瓜族身上都融入了創新的客家圖騰刺繡，成為既可愛療癒又具文化特色「潮」代表，為了加深孩子與角色間的記憶，紙風車更將它們的身影製作成大型輸出，讓觀眾除了欣賞戲劇，也能在現場打卡拍照，蒐集15隻可愛角色的身影，留下專屬於燈怪童年的客家回憶。

值得一提是燈怪以人偶劇的方式演出，結合原創音樂、3D動畫，讓觀眾在驚奇中自然接觸客家語，特別是原創客語歌曲「瓜瓜歌」，旋律輕快、朗朗上口，苗栗場也將在演出前，安排唱瓜瓜歌送小燈怪活動， 並準備3000支螢光棒讓大小朋友跟著音樂、戲劇情境一同參與，成為燈怪宇宙的一員。

燈怪故事描述古早以前，在一座瓜瓜島上，住著各式各樣的瓜族，由於島上沒有任何能源，瓜瓜族每年都會迎接燈族來照亮瓜瓜島；而燈怪上岸曬太陽也可以幫助燈怪成長，兩族共生共榮。

主角小黃瓜的父親是瓜族的海螺勇士，負責到海上帶燈怪上島，卻在一次任務中遭遇海難失蹤，所以小黃瓜從小就討厭燈怪，在一年一度迎燈大會，上來了一隻第一次上岸的燈怪／吊尾錘（最小的老么），牠一直糾纏著小黃瓜到海邊，突然來的一陣狂風，小黃瓜和小燈怪雙雙跌入了海底，也發現了海底燈堡的巨大秘密……。

燈怪苗栗場將於12日晚上7點半，13日、14日晚上7點登場，自由入座免費觀賞，詳細資訊上客委會與紙風車劇團粉絲專頁及官網。