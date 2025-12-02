台大雲林分院獲贈手持超音波推「人手一機」強化醫師臨床實戰力

台大醫院雲林分院2年前獲准成為不分科住院醫師（PGY）訓練醫院，今獲企業捐贈27台手持式超音波設備，為強化臨床戰力，院方將把此批設備協助PGY醫師「人手一機」進行即時演練與應用，快速累積臨床實戰能力。

台大雲林分院今獲亞帝昇生物科技公司捐贈27台手持式超音波設備，院長馬惠明表示，過去診療高度依賴視、觸、聽診等傳統技術，但現代患者期待更即時、精準的回饋，超音波已成為不可或缺的臨床工具。

他感謝企業捐贈，雲林分院教學研究部將結合手持式超音波發展混成式臨床教學，課程整合理論、實作、影像判讀與臨床決策，推動PGY醫師「人手一機」訓練模式，讓年輕醫師可像攜帶聽診器一樣隨身攜帶超音波，迅速取得影像資訊，大幅提升診斷速度與準確性。

亞帝昇生物科技公司總經理林世民表示，他是雲林人，坦言此次捐贈帶有一點私心，因為多位家人住在雲林斗六，真心希望他們可以得到更好的照護，他肯定院方將手持式超音波配置於PGY醫師的構想，使受訓醫師隨時使用超音波進行診斷與研究，強化臨床判讀能力。

教學型主治醫師王莨惟表示，無線手持式超音波讓年輕醫師隨時學習與應用，真正實現教學與臨床整合，目標是讓每位 PGY醫師在一年內建立影像判讀與臨床整合能力。