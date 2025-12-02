漸凍症患者用餐遭「初魚」收2倍價格 北市法務局：有失公平

北市一名漸凍症患者日前預約知名鐵板燒「初魚」，卻遭店家告知電動代步車會多佔一位子，要多付低消，業者事後雖出面說明，但此舉還是遭質疑不尊重。北市法務局也說，餐飲業雖可自由訂定收費方式與用餐規範，但仍須符合正當合理性，此舉恐有失公平，建議重新調整規定。

一名罹患肌肉萎縮漸凍症的身障人胡先生，近日於網路抱怨，到知名鐵板燒「初魚」用餐，卻被告知電動代步車會多佔一個位子，三個人必須要付四個人的基本消費，引發不滿，認為不尊重人。

事件在網路上爆發後，業者強調由於空間較受限，且電動代步車尺寸較為龐大，訂位階段就有說明動線與座位配置狀況，並提供協助百貨輪椅、調整座位及建議改至空間更寬敞店別等多項協助方式，基本消費則是既有制度並非針對特定客人，後續也與該民眾達成協議，邀請他改到空間較寬敞、動線更友善其他分店用餐。

法務局指出，消保法規定企業經營者應明確告知定型化契約條約，並須遵守本平等互惠原則，若違反或對消費者顯失公平者無效，有疑義應為有利於消費者解釋，餐飲業雖可基於營業自由訂定收費方式與用餐規範，但仍須符合理性與正當性，若以座位占用數作為計算用餐人數、定金或最低消費額依據，恐有對消費者顯失公平情形，應重新檢視相關規定，以免損及品牌形象。

社會局表示，為保障身心障礙者平等社會參與機會，建議店家接待身心障礙者時，提供適當的個別化調整，如店內空間調整、座位安排或人員協助，以維護身心障礙者權益，並兼顧店家營業收入，共同落實「友善」及「平等」的共融原則。