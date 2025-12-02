快訊

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

中油三接涉浮報百億工程費 北檢指揮廉調搜索中油、世曦約談13人

聽新聞
0:00 / 0:00

漸凍症患者用餐遭「初魚」收2倍價格 北市法務局：有失公平

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
知名餐廳「初魚」遭網友指出加收「電動代步車」費用，引起網友不滿。圖／豊漁提供
知名餐廳「初魚」遭網友指出加收「電動代步車」費用，引起網友不滿。圖／豊漁提供

北市一名漸凍症患者日前預約知名鐵板燒「初魚」，卻遭店家告知電動代步車會多佔一位子，要多付低消，業者事後雖出面說明，但此舉還是遭質疑不尊重。北市法務局也說，餐飲業雖可自由訂定收費方式與用餐規範，但仍須符合正當合理性，此舉恐有失公平，建議重新調整規定。

一名罹患肌肉萎縮漸凍症的身障人胡先生，近日於網路抱怨，到知名鐵板燒「初魚」用餐，卻被告知電動代步車會多佔一個位子，三個人必須要付四個人的基本消費，引發不滿，認為不尊重人。

事件在網路上爆發後，業者強調由於空間較受限，且電動代步車尺寸較為龐大，訂位階段就有說明動線與座位配置狀況，並提供協助百貨輪椅、調整座位及建議改至空間更寬敞店別等多項協助方式，基本消費則是既有制度並非針對特定客人，後續也與該民眾達成協議，邀請他改到空間較寬敞、動線更友善其他分店用餐。

法務局指出，消保法規定企業經營者應明確告知定型化契約條約，並須遵守本平等互惠原則，若違反或對消費者顯失公平者無效，有疑義應為有利於消費者解釋，餐飲業雖可基於營業自由訂定收費方式與用餐規範，但仍須符合理性與正當性，若以座位占用數作為計算用餐人數、定金或最低消費額依據，恐有對消費者顯失公平情形，應重新檢視相關規定，以免損及品牌形象。

社會局表示，為保障身心障礙者平等社會參與機會，建議店家接待身心障礙者時，提供適當的個別化調整，如店內空間調整、座位安排或人員協助，以維護身心障礙者權益，並兼顧店家營業收入，共同落實「友善」及「平等」的共融原則。

消費者 身障 鐵板燒 餐飲業

延伸閱讀

新北警局、北市小隊長獲頒警光獎 劉世芳：用專業打擊詐騙

清潔隊員送舊電鍋遭判褫奪公權 北市環保局：「類公務員」不影響工作

防太子集團跨國詐欺洗錢案…北市組「預警圈」 籲中央地方互助聯防

狂被檢舉！北市民宅藏麻將賭場 警5個月抓3次...查扣電動麻將桌晶片

相關新聞

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，但仍新增9例死亡案例，其中，一位死亡案例年僅5...

立院三讀通過！健保不再強制使用民眾個資 可選擇「退出使用」

立法院會今天三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，明定健保資料利用管理機制，賦予民眾得請求退出健保資料利用。衛福部表示，...

流感變異株「K分支」讓日本流感大爆發 國內疫情估春節前達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，加上日韓、歐美及中國等地疫情皆上升。疾管署發言...

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元...

曾誇口沒問題…900萬國際客恐破功 觀光署將推「金福氣」吸重遊客

交通部觀光署今年原以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問台，但根據統計，今年1至11月來台國際觀光客僅約760...

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

台灣失智人口已突破38萬人，推估2031年底將攀升至49萬人。基因醫師張家銘提醒，失智症並非自然老化，而是「大腦長期發炎」的結果。最新研究顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。