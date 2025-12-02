北榮率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」 減輕病人拔管痛苦

70歲的陳先生，今年初因偶發性胸口痛，量血壓竟然高達180毫米汞柱（mmHg），就診檢查竟是重度主動脈瓣膜狹窄，聽到要動心臟手術非常驚慌，先進行心導管保守治療。後來專科護理師提醒「一定要開刀治療」，經詳細術前評估與醫病溝通後，決定接受內視鏡微創主動脈瓣膜置換手術。

關於主動脈瓣狹窄，台北榮總心臟血管外科主治醫師郭姿廷表示，傳統外科瓣膜置換手術為標準治療，換上新的人工瓣膜。不過，許多人聽到心臟手術就相當害怕，經常拖延治療，最後等到心臟衰竭、肺水腫，甚至各種器官功能退化才就醫，反而增加手術風險。

一般傳統開胸手術，需要從胸口正中央鋸開胸骨，傷口動輒20公分，光聽、光想像就令人卻步。郭姿廷說，「內視鏡微創瓣膜手術」的傷口位於右側肋間，且傷口縮小至5公分以內，另透過3D內視鏡的鏡頭，可清楚看見瓣膜及其周遭的組織，手術過程精準，且傷口小、疼痛少、恢復快。

台北榮總率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」，結合多模式精準麻醉，以及手術室內早期拔除氣管內管。郭姿廷強調，患者動開心手術，最害怕的就是傷口疼痛，以及拔除呼吸器的痛楚。當患者在恢復室醒來時，口中還戴著像粗吸管的呼吸器，會產生心理壓力，無法說話、擔心活動受限等。

台北榮總心胸麻醉科主治醫師張嫚芸表示，傳統心臟手術後，患者通常仍處於麻醉狀態，呼吸管會暫時留置，送至加護病房甦醒後，會先透過呼吸管練習自主呼吸，等生命徵象與抽血數據穩定後，才拔除氣管內管。這段時間要承受傷口疼痛，還需忍受喉嚨內留置呼吸管的不適感，感到焦慮。

張嫚芸說，透過精準的麻醉深度監控結合傷口周圍的周邊神經阻斷，在患者甦醒時於手術室安全拔管，進入加護病房時已完全清醒，且止痛效果持續，幾乎不會經歷劇烈疼痛。她分享，71歲呂女士，因重度二尖瓣膜狹窄接受內視鏡微創手術，結合多模式精準麻醉，患者醒來根本沒有麻醉過的記憶。