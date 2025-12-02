快訊

曾誇口沒問題…900萬國際客恐破功 觀光署將推「金福氣」吸重遊客

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖為自桃機入境台灣的外國旅客。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
圖為自桃機入境台灣的外國旅客。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

交通部觀光署今年原以千萬旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒問台，但根據統計，今年1至11月來台國際觀光客僅約760萬人，陳玉秀今坦言，900萬國際客目標「可能無法達標」，主要是受到7月颱風及9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，明年會繼續推「金福氣」政策，並針對重遊客提供獎勵措施。

觀光署今年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署長陳玉秀更說900萬沒有問題，但今年上半年僅419.7萬人來台，而根據最新統計，今年1至11月來台國際客僅約760萬人，如今只剩1個月時間，但距離900萬目標還有140萬的差距。

陳玉秀今出席觀光產業數位博覽會，會後接受聯訪時坦言，900萬目標「可能無法達標」，主要是受到7月颱風及9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉影響很大，很多國際客都取消不來台。

觀光署補充，原本精算900萬目標可達成，但受花蓮災情影響，許多國際客遲疑，像是有一團100多人的新加坡團客，看到新聞後實際來台人數僅剩80幾個，因此900萬目標要達成有難度，但仍會把握最後1個月，過去曾有12月單月逾100萬國際客來台的紀錄，認為年底活動多，今年仍有機會。

交通部長陳世凱先前受訪時曾說，為吸引更多國際客來台，計畫爭取國際性指標的大型演唱會或展覽來台。陳玉秀說，除了演唱會，深受國際客喜愛的「遊台灣金福氣」政策明年也將延續，但會改變形式，以「老朋友帶新朋友」的概念，主要針對重遊客提供獎勵措施，細節還在與業者討論，畢竟業者更了解市場脈絡。

國旅部分，交通部規畫明年推出「平日國旅優惠方案」，包含「平日住宿優惠方案」、「生日住宿優惠方案」、「遊樂園留宿方案」、「企業員工國內旅遊獎勵方案」及「Taiwan PASS平日國旅優惠方案」等5項方案，行政院則拍板明年3月實施。

陳玉秀說，上述5大方案如企業員工國內旅遊獎勵方案等業界反應很好，雖有部分民眾憂心平日價格恐會回到原價，目前已與旅宿業者討論要用什麼機制來防堵這樣的情況，主要是鼓勵民眾平日請假旅遊，而中央協助分攤住宿費，盼讓平日與假日出遊的人數不要有這麼大的差異。

觀光署補充，5大方案預算須等立法院審核通過後，最後確定預算有多少才能做細節的調整；至於賴清德總統先前說，要打造「觀光國家隊」、觀光研訓院來促進國旅及國際旅遊發展，觀光署表示，今年年底或明年初勢必成立籌備處，但場地還在物色中，人選名單也會經過精挑細選。

觀光署長陳玉秀坦言，今年設定的900萬來台國際觀光客目標可能無法達標。記者胡瑞玲／攝影
觀光署長陳玉秀坦言，今年設定的900萬來台國際觀光客目標可能無法達標。記者胡瑞玲／攝影

觀光署 陳玉秀 馬太鞍溪 颱風

