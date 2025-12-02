高雄港今年第八艘首航郵輪登場 挪威郵輪太陽號體驗港都文化風情

高雄港2日迎來今年第八艘首航郵輪，挪威郵輪太陽號（Norwegian Sun）帶來1,924名外籍旅客到訪高雄港。高雄港務分公司以象徵歡迎的噴水儀式熱情迎接挪威太陽號首次靠港，該船於下午4點自高雄港啟程前往香港，繼續展開下一段航程。

挪威郵輪自112年起連續3年帶來旗下4艘郵輪陸續造訪高雄港，包含挪威寶石號（Norwegian Jewel）、挪威奮進號（Norwegian Spirit）、挪威天空號（Norwegian Sky）和挪威太陽號。其中，挪威寶石號是第三次造訪高雄港，挪威奮進號曾以母港及掛靠港模式靠泊高雄港，也是挪威郵輪迄今唯一以高雄港為母港的郵輪；本次到港的挪威太陽號則是挪威天空號之姐妹船。

挪威郵輪持續將旗下不同的郵輪帶入高雄港，高雄以完善的港口設施、豐富的歷史文化及水岸城市風貌，成功吸引挪威郵輪陸續造訪，對高雄港而言是一種高度的肯定。

挪威郵輪為全球三大郵輪集團之一，所屬太陽號總噸數約7.83萬噸，船長約258公尺，可搭載1,936位旅客，船身搭載暖色調的太陽意象彩繪，視覺色彩設計鮮明，靠泊高雄港期間，成為高雄港最受矚目的焦點。船上設施包含多家異國風味的餐廳、酒吧與咖啡廳，並配備劇院、健身房、游泳池及SPA等，提供旅客多樣化的娛樂與休閒選擇，打造最舒適的海上度假體驗。

為使郵輪旅客一抵達高雄港旅運中心即能感受到高雄港的熱情，高雄港務分公司攜手高雄市政府海洋局，以傳統原住民迎賓舞蹈表演，歡迎旅客蒞臨，充分展現臺灣文化特色的活力，現場氣氛熱絡，同時安排春聯書法書寫體驗，由書法老師現場指導旅客親筆揮毫，更將旅客的英文名字翻譯成中文書寫成作品，成為國際旅客喜愛的臺灣文化體驗，並帶回最特別的紀念品留念，為旅客留下美好且難忘的回憶。

挪威郵輪太陽號本次航程自日本出發，南下行經臺灣、香港，展開為期11天的海上之旅，並以高雄港為臺灣首航站，接續於12月6日首航基隆港，帶領旅客體驗臺灣多元文化與濃厚城市風貌，並為臺灣旅遊挹注觀光商機。