腸病毒疫情持平 疾管署評估傳播風險持續

衛福部疾管署今天表示，國內11月23至29日門急診就診計1萬1913人次，與前週相當，且監測顯示社區以克沙奇A6型為多，評估腸病毒疫情傳播風險持續。

衛生福利部疾病管制署發言人林明誠今天在例行疫報記者會表示，目前國內腸病毒仍在流行期，且疫情趨勢持平，未像前幾週一直上升；不過接下來會呈現高原震盪或反轉向下，仍要持續觀察2週。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，監測資料顯示，目前處腸病毒流行期，11月至29日國內門急診就診計1萬1913人次，與前週1萬2161人次相當；近4週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A16型及克沙奇A5型。

郭宏偉指出，今年累計19例腸病毒感染併發重症確定病例（含9例死亡），以感染伊科病毒11型17例為多、其次為克沙奇A16型及克沙奇B5型各1例，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計15例。評估腸病毒疫情傳播風險持續。

防疫醫師林詠青指出，近期觀察到感染伊科病毒個案減少，社區流行株也以克沙奇A型病毒為主；而克沙奇A型病毒重症以5歲以下幼童為主要高風險族群。

林詠青指出，感染克沙奇A型腸病毒，症狀以發燒、手足口病與疱疹性咽峽炎等為主；但如出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，為重症前兆病徵，務必儘速就醫。

疾管署提醒，成人也可能感染腸病毒，惟感染後通常沒有明顯症狀，易疏於防範而傳染給家中幼童，故提醒家人外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，以守護家中嬰幼兒健康。此外，教托育機構及家長應教導學幼童落實正確洗手，並注意居家、學習環境的通風、清潔與消毒。