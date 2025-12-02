戒不掉…口腔癌發生率降、死亡率仍高 嚼檳榔成癮難戒斷成隱憂

台灣口腔癌防治稍有進展，男性年齡標準化發生率緩降，但死亡率仍連續5年停滯為每人10萬人中8.5人，去年仍有3687人因此喪命，高居十大癌症死因第6位。台灣檳榔暨口腔癌防治聯盟成員莊麗貞說，口腔癌疾病風險與嚼檳率有強烈關聯，發生率下降、死亡率未見改善，表示檳榔防治工作雖有初步進展，但幅度有限，區域間落差明顯。

台灣檳癌防治聯盟專家、東華大學教育與潛能開發學系教授李明憲指出，口腔癌病人中，逾9成有嚼食檳榔習慣，從開始嚼食檳榔至癌症發生，約需30年，雖無大規模研究，但可推論口腔癌發生率下降，與國內新增嚼檳人口下滑有關，而死亡率居高不下，則代表過去累積的中老年嚼食檳榔者「吃了戒不掉」，凸顯戒癮重要性。

台灣檳癌防治聯盟逐年執行縣市口腔癌防治調查，今年調查結果，揭露地方政府在戒檳執行率的落差。莊麗貞說，各縣市普遍達到中央要求的口腔粘膜篩檢率目標，但針對粘膜檢出陽性口腔癌者變的病人追蹤情況，即「陽追率」，各縣市各有不同，且全國平均僅76%，戒檳成功率則只有約3成，嚼檳率高的13縣市中，口腔癌死亡率高於全國平均。

調查結果傳達警訊，各縣市嚼檳率及罹癌率各有不同，部分區域仍屬口腔癌熱區，包括死亡率最高的台東、嘉義、屏東縣，及發生率最高的屏東、南投縣。此外，基隆市呈現「低嚼檳率，口腔癌死亡率卻高」的異常情況，嚼檳率僅4%，死亡率卻連續4年攀升，莊麗貞說，這表示當地可能存在確診時間晚、延遲就醫等結構性問題。

莊麗貞表示，各縣市口腔癌初級預防的篩檢情況已達標，但「次段預防」仍存在瓶頸，包括晚期診斷、重度嚼檳者行為改變、戒檳醫療服務可近性等，均有加強空間，而各縣市普遍反應，衛福部提高補助經費為檳榔防治最迫切需求，其次則是政策研究與人力培訓，盼透過這些資源挹注，讓口腔癌篩檢的後續成效提升，「否則死亡率將難以改變，也會削弱前端宣導效益。」

台灣檳癌防治聯盟建議，衛福部應盤點口腔癌篩檢、陽追率高的成功經驗，協助改善其他較弱縣市服務模式，並增加社區篩檢資源，提高民眾篩檢意願；針對戒檳率不佳縣市，應考量在地樣態，提供差異化支持，並將戒檳服務榕樹職場健康促進，延伸至民眾日常生活場域。此外，應推動精準化防癌策略，依高風險熱區、異常警訊區、新興風險區提供不同介入措施。