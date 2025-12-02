流感變異株「K分支」讓日本流感大爆發 國內疫情估春節前達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，加上日韓、歐美及中國等地疫情皆上升。疾管署發言人林明誠表示，目前預估春節前會達到高峰，公費流感疫苗接種數約630萬人次，與去年同期增加16%，目前剩約32萬劑，加上增加採購的15萬劑，預計12月下旬分配給各縣市，提醒符合資格民眾或要出國的民眾務必提前接種。

依據疾管署監測資料顯示，上周類流感門急診就診計8萬7162人次，與前一周相當；另近7日新增24例流感併發重症病例，分別為3例H1N1、20例H3N2、1例A未分型及9例死亡，分別是3例H1N1、6例H3N2。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計349例重症病例，類型分別為107例H1N1、235例H3N2、3例A未分型、4例B型，及53例死亡，其中19例為H1N1、33例H3N2、1例B型，而重症病例以65歲以上長者占64%、具慢性病史者占83%為多，93%未接種本季流感疫苗。

疾管署說，全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南／東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲部分國家流感陽性率超過30%。

疾管署主任郭宏偉表示，日本疫情持續上升，高於近4年同期，上周定點門診平均病例數為51.12例，本流感季較去年提前1個月進入高峰，病例數以宮城、福島及岩手縣為高。南韓疫情上升，高於6年同期，上周類流感門診就診率為70.9‰，本流感季較去年提前2個月進入高峰，主要流行型別為H3N2。

針對H3N2病毒K分支對於台灣威脅，郭宏偉說，K分支在7月就已經進到國內，然後一路攀升至9月底至高點，而後並漸漸下降連續8周，這部分仍持續監測，目前觀察對國內還沒有造成很大的影響。

疾管署發言人林明誠提醒，接下來有耶誕、元旦等假期，日韓流感疫情上升快速，要前往旅遊務必接種疫苗，並加強配戴口罩，提升自我保護。

林明誠說，預估12月中旬疫情會再緩升，春節前達到流行高峰。國內公費疫苗剩餘32萬劑，其中再增購疫苗15萬劑，13.1萬劑已決標，其中5000劑為賽諾菲，其餘都由東洋提供，預計12月下旬配送各縣市。剩餘的1.9萬劑仍會循相關程序，也希望可以購足。