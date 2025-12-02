快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

中央推動2027年起禁止廚餘養豬 彰化養豬協會：過渡期要嚴防破口

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導
中央宣布將全面推動禁止廚餘養豬。資料照／記者林宛諭攝影
中央宣布將全面推動禁止廚餘養豬。資料照／記者林宛諭攝影

非洲豬瘟中央應變中心昨宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，彰化養豬協會理事長陳筆輝說，協會支持這樣的政策，不過在全面禁止前這一年仍要謹防破口，他們也認為未來仍可開放植物性及畜禽下腳料讓黑豬使用，但最好由公部門設蒸煮中心，才能嚴格把關。

彰化縣是全台第三大養豬大縣，目前有560場養豬場，養豬頭數約76萬頭。在台中爆發非洲豬瘟疫情後，彰化縣政府曾徵詢仍有廚餘養豬的33場養豬業者是否要再廚餘養豬？其中兩場飼主表達仍有廚餘養豬的意願。不過縣府農業處表示，彰化縣本來就是朝全面禁廚餘養豬的方向去走，現在中央有禁止廚餘養的政策，縣府及業者即會配合。

陳筆輝今天也參加農業部與養豬產業座談會，他表示，彰化養豬戶多支持禁用廚餘養豬，以防再有非洲豬瘟破口，不過目前定在明年底後才會全面禁用，全面禁用前，仍要防廚餘地下化，因為「人心難測」，難保不會有人便宜行事，這段過渡期仍應落實廚餘蒸煮，加強稽查。

未來廚餘若做為堆肥等使用，陳筆輝說，也應蒸煮過後再利用，不能有一絲絲破口，他們也支持植物性或畜禽下腳料仍可讓黑豬使用，因為黑豬是特色產業，但就是要落實蒸煮，才能安心，最好能由公部門設共同蒸煮中心，嚴格把關。

陳筆輝說，未來廚餘不餵豬後，廚餘去化問題也應好好討論，嚴防事業廚餘被亂倒，不僅造成環境汙染，仍可能再增加疫情風險。

非洲豬瘟 廚餘 彰化 農業部

延伸閱讀

全面禁廚餘養豬 屏東縣黑豬協會訴求設共同蒸煮中心

後年全面禁廚餘養豬 學者：馬上禁止、規畫有效快速廚餘去化配套措施

2027年才全面禁廚餘養豬 養豬協會：1年轉型拖太久

永久禁用廚餘養豬！ 全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心劉嘉順：不放棄

相關新聞

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，但仍新增9例死亡案例，其中，一位死亡案例年僅5...

流感變異株「K分支」讓日本流感大爆發 國內疫情估春節前達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，加上日韓、歐美及中國等地疫情皆上升。疾管署發言...

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元...

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

台灣失智人口已突破38萬人，推估2031年底將攀升至49萬人。基因醫師張家銘提醒，失智症並非自然老化，而是「大腦長期發炎」的結果。最新研究顯示...

台大研發！健保給付AADC基因治療⋯每劑破億引爭論 台大院長表態支持

「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」基因治療是由台大醫院基因醫學部兼任主治醫師胡務亮研發，今年12月納入...

戒不掉…口腔癌發生率降、死亡率仍高 嚼檳榔成癮難戒斷成隱憂

台灣口腔癌防治稍有進展，男性年齡標準化發生率緩降，但死亡率仍連續5年停滯為每人10萬人中8.5人，去年仍有3687人因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。