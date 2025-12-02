快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。本報資料照
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。本報資料照

鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元＋車輛現值35％」補償方案卻遭自救會拒絕，而近日業者在臉書自嘲成了「淹波」，強調員工持續投入復原作業，再度引發網友兩極討論。

受鳳凰颱風與東北季風共同影響，今年11月11日宜蘭蘇澳地區出現強降雨，四季雙泉館地下室短時間內積水暴增。多名住客回憶當時眼見雨勢加劇，原打算提前將車輛開離地下室，但卻遭飯店人員以「先不要移動」為由勸阻，隨後水位迅速上升，地下層全面淹沒，導致二至三十輛車受損泡水，引發住客不滿，並成為後續爭議的主因之一。

針對此次淹水事故，飯店業者強調為颱風造成的不可抗力，並表示事發當下已提供房費全免、餐食補給與接駁車協助等安置措施。同時也針對泡水車輛提出方案，包括1萬元慰問金、車輛現值35％補償金與全額負擔拖吊費，惟自救會認為賠償不足，與業者立場仍存落差，已決議不予接受，雙方將於明（3日）在宜蘭縣府消保官主持的協調會上再行磋商。

另外，業者日前在臉書發文指出，這次淹水意外也讓飯店被網友戲稱為「淹波」，並感嘆大自然威力超出人力可控，強調「人與自然應是共生，而非主宰」。所幸此次事件無人傷亡，無論外界如何稱呼，團隊仍會專注於修復環境、完善設施，持續做好迎接旅客的準備，同時也邀請民眾再次回訪蘇澳。

貼文曝光後隨即引發熱議，部分網友持續對飯店處理態度不滿，批評「你只賠那麼一點，你要客人怎麼去」、「還不快點和受害者聯繫，到底有沒有心要解決問題？」、「補償太低，怎麼讓人再敢入住」、「現值35％根本不合理」；不過也有另一派網友向業者表達支持，留言鼓勵「加油，1月會從香港再來住」、「期待年底回訪」、「平安最重要」、「會以實際入住支持」、「煙波加油，溫馨的地方，值得回味再三」、「曾經帶給我美好回憶的好飯店！等有空一定再次上門居住」。

宜蘭縣蘇澳鎮大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水，30多輛車子泡湯。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
宜蘭縣蘇澳鎮大淹水，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下停車場進水，30多輛車子泡湯。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

淹水 泡水 蘇澳 宜蘭 飯店 鳳凰颱風 強降雨 補償金 受害者 自救會

相關新聞

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，但仍新增9例死亡案例，其中，一位死亡案例年僅5...

流感變異株「K分支」讓日本流感大爆發 國內疫情估春節前達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，加上日韓、歐美及中國等地疫情皆上升。疾管署發言...

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元...

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

台灣失智人口已突破38萬人，推估2031年底將攀升至49萬人。基因醫師張家銘提醒，失智症並非自然老化，而是「大腦長期發炎」的結果。最新研究顯示...

台大研發！健保給付AADC基因治療⋯每劑破億引爭論 台大院長表態支持

「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」基因治療是由台大醫院基因醫學部兼任主治醫師胡務亮研發，今年12月納入...

戒不掉…口腔癌發生率降、死亡率仍高 嚼檳榔成癮難戒斷成隱憂

台灣口腔癌防治稍有進展，男性年齡標準化發生率緩降，但死亡率仍連續5年停滯為每人10萬人中8.5人，去年仍有3687人因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。