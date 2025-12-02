快訊

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，不過仍新增9例死亡，從5歲幼童至60多歲長者都有，均未接種流感疫苗。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，不過仍新增9例死亡，從5歲幼童至60多歲長者都有，均未接種流感疫苗。記者翁唯真／攝影

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，但仍新增9例死亡案例，其中，一位死亡案例年僅5歲，為本季年紀最小個案。該名女童10月底因腹痛就醫，確診A型流感並開始服用抗病毒藥物，仍不見好轉，後續收住加護病房發現心臟嚴重受損、壞死性腦病變，住院2周期間，一度裝上葉克膜，最終仍於11月不幸過世。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該案是本季流感季最小個案，北部5歲無慢性病及潛在病史女童，去年11月曾接種過流感疫苗，不過本季尚未接種。10月底出現腹痛和便秘的症狀，去急診就醫後於返家隔天出現發燒及腹痛症狀，再次就醫流感快篩為A型流感陽性。

林詠青說，當時給予口服流感抗病毒藥物治療，但返家後卻還是出現嘔吐全身、浸軟跟意識狀態改變情形，第三度到急診就醫抽血檢驗發現肝指數跟發炎指數都上升，另外胸部X光有雙側的肺炎，當時研判是流感且併發腦炎跟肌炎，收住到加護病房治療，不過持續出現血壓偏低，再做心臟超音波檢查也發現心臟收縮功能嚴重受損。

林詠青表示，住院期間有經過給強心劑、流感抗病毒藥物、抗生素跟葉克膜治療，不過腦部影像學檢查，發現有壞死性腦病變狀況，因病況持續惡化11月中旬還是不幸的過世，累計住院的期間2周多，最主要的死因是流感併發急性壞死性腦病變而造成心肺衰竭致死。

林詠清說，第二例南部40多歲男性，患有糖尿病與高血壓，未接種本季疫苗。本月初出現發燒、畏寒、呼吸困難，急診時血氧偏低、炎症指數升高，X光顯示右側肺炎，住院後PCR確認為A型流感，接受抗病毒與抗生素治療但無明顯改善，於11月下旬過世，死因為流感併發肺炎重症。

第三例南部60多歲男性，有心血管疾病與慢性肺病史，同樣未接種疫苗。9月底出現發燒、咳嗽及喘，初診確診A型流感，10月初因症狀惡化、呼吸困難與低血壓緊急住院，診斷為肺炎併發敗血性休克。雖接受抗病毒藥物及抗生素治療，但仍併發肺炎與敗血性休克，病程近2個月仍不治於11月下旬死亡。

林詠青提醒，3例個案顯示幼童、慢性病患者及年長者感染流感後，重症與死亡風險皆顯著提高，且「未接種疫苗」是共同特徵，籲請高風險族群盡快接種，目前公費疫苗仍有餘量。

