國衛院30有成 發表精準醫療、流行病學、人類行為研究

國衛院自1996年1月1日成立以來，即將邁入30而立，今日舉辦「114年度國家衛生研究院成果發表會」，以三大主軸呈現從基礎研究到政策建議的完整鏈結，展現中央與地方攜手推動精準防疫、遺傳流行病學與社會行為學研究的重要成果，呼應國政願景打造防疫一體健康永續台灣。

衛福部次長林靜儀表示，科學研究需要費時很長的時間，科學家在不斷重複的過程中，有些可能到最後沒有結果。衛福部根據國衛院提出的實證研究成果，考量防制成本與經濟效益，會盡全力補助衛生研究，例如癌症轉譯研究計畫、精準醫療預防等，期以提升國人健康福祉。

林靜儀說，疫情過後，政府投入更多預算在精準醫療、遺傳流行病學，以過去曾經一度在南美洲流行的茲卡病毒病毒為例，各國開始重視病媒蚊，台灣的登革熱防治有成，蚊卵監測及誘殺系統的建置等措施，都是全球登革防治的典範，向其他國家展示台灣模式。

國衛院院長司徒惠康表示，國衛院肩負著提升國民健康的重任，著重科學研究與技術開發、政策制定與支援，以及人才培育與國際合作等各面向。因應2019年底新冠肺炎疫情以極快速度席捲全球，新興傳染病的防疫與治療策略也成為我們維護公共健康的重要防線。

國衛院於2021年承接「精準防疫產品效能評估輔導及整合式決策性統建構」計畫，透過與臨床醫院合作，建置整合病原體快速鑑定與抗藥性預測的基因體診斷與監測平台，能於24小時內完成病原體鑑定與抗藥性分析。司徒惠康指出，面對未知的新興傳染病，將持續強化醫療量能，打造台灣公共衛生防線。