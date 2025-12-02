快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

聽新聞
0:00 / 0:00

台大研發！健保給付AADC基因治療⋯每劑破億引爭論 台大院長表態支持

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁表態支持納保，他說，這項藥物是由台大研發，且為國內製藥界少見案例，象徵人類可藉由科學，改變自身命運，且讓病人生命品質改善。記者林琮恩／攝影
台大醫院院長余忠仁表態支持納保，他說，這項藥物是由台大研發，且為國內製藥界少見案例，象徵人類可藉由科學，改變自身命運，且讓病人生命品質改善。記者林琮恩／攝影

「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」基因治療是由台大醫院基因醫學部兼任主治醫師胡務亮研發，今年12月納入健保給付，因要價每劑1億元，醫界部分人士質疑給付公平性。台大醫院院長余忠仁表態支持給付，他說，這項藥物由台大研發，為國內製藥界少見案例，象徵人類可藉由科學，改變自身命運，改善生命品質。

余忠仁說，AADC基因治療可以「翻轉未來」，拯救過去無法就學就離開人世的生命，代表科學進步，也象徵人類可藉由科學翻轉自身命運，「這應該要支持」，罕見疾病為兒童醫療重要領域，需及早診斷，否則容易演變為重症，台大兒童醫院致力處理這類困難治療兒童個案，盼讓他們有機會持續存活，正常就學並在日後回饋社會。

少數醫界人士質疑AADC納保公平性，認為有其他疾病治療仍等待給付，也擔心擠壓健保給付空間。余忠仁說，提出憂心的醫師，多為西醫醫師，中醫、牙醫界並無反對聲浪，但用於給付AADC基因治療的「新藥新科技預算」於健保總額中是另外框出，獨立於西醫總額，也不會影響中醫、牙醫總額，因此不影響醫師權益，也不影響常規健保，「沒有壓縮預算疑慮。」

AADC每年新增病人約13人，衛福部健保署預估，給付AADC基因治療，年花健保13億元。余忠仁說，這項給付是否合理，需回歸倫理、哲學議題討論，一位病童若沒有這項治療，活不過三歲，接受治療後，可以長大成人，甚至可持續健康生活下去，若存活20年，每月只花費40萬元，存活到50歲，平均花費又更少，「需思考健康平權，要到什麼程度？」

AADC基因治療為國內自主開發藥物。余忠仁說，基因治療不是傳統化學、抗體藥品，自主研發基因治療，不僅所需時間長，標準也很嚴格，在台灣製藥界相當少見，不僅象徵我國製藥技術進步，也代表台灣製藥已走向美國、歐盟等市場；該藥物雖是在台大研發，但技術轉移至藥廠後，是由藥廠籲健保議價，院方並不知悉相關過程。

AADC缺乏症為一種罕見的體染色體隱性遺傳疾病，病人體內缺乏AADC酵素時，不僅連帶影響多巴胺與血清素的製造，也一併使腎上腺素與正腎上線素分泌不足，引起病患嚴重的發展遲緩及自律神經系統功能失調等，也恐導致病人提早離世，過去病童平均壽命僅約5至6歲。

延伸閱讀

健保資管條例三讀 危害國安最重關10年 民眾得退出資料利用

立院三讀 民眾得請求退出健保資料利用擅用將開罰

癌藥事前審查等2周太久 健保導入FHIR格式 「病人一天能拿藥」

影／癌症治療導入FHIR 陳亮妤：更有效整合病人資料

相關新聞

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，但仍新增9例死亡案例，其中，一位死亡案例年僅5...

流感變異株「K分支」讓日本流感大爆發 國內疫情估春節前達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，加上日韓、歐美及中國等地疫情皆上升。疾管署發言...

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元...

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

台灣失智人口已突破38萬人，推估2031年底將攀升至49萬人。基因醫師張家銘提醒，失智症並非自然老化，而是「大腦長期發炎」的結果。最新研究顯示...

台大研發！健保給付AADC基因治療⋯每劑破億引爭論 台大院長表態支持

「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」基因治療是由台大醫院基因醫學部兼任主治醫師胡務亮研發，今年12月納入...

戒不掉…口腔癌發生率降、死亡率仍高 嚼檳榔成癮難戒斷成隱憂

台灣口腔癌防治稍有進展，男性年齡標準化發生率緩降，但死亡率仍連續5年停滯為每人10萬人中8.5人，去年仍有3687人因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。