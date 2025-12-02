AI護理師來了 中醫大愛寶一號登場成醫療團隊新助手

護理人力大缺工，各界一直期待AI可以成為護理師們的助手，在中國醫藥大學附設醫院病房走廊裡，體型白色圓潤，眨著大眼睛，戴著護士名牌的「愛寶一號」，幫大家圓夢了。

「愛寶一號」帶著患者與家屬介紹病房環境，輕鬆地與患者互動；「愛寶二號」則靜靜地滑進了病房裡，載著護理師剛抽的病人血液檢體回到護理站。這不是科幻電影的場景，而是將在台灣醫療現場登場的生成式AI醫療機器人。未來你在醫院裡遇到他們，記得跟他們說聲「Hi~」。

負責設計開發的長聯科技董事長李友錚指出，愛寶誕生的理由，源於全球護理人力短缺，台灣也面臨同樣的問題，但拆解護理師一天的工作流程後發現，有三成的工作其實可以由機器人協助，機器人愛寶就是以實用、安全、穩定為優先，被設計成「真正能在醫院裡工作」的機器人。

第一代愛寶已經能完成五項主要任務，包括環境導覽、衛教諮詢、物品與檢體遞送、遠距視訊、訂餐等。愛寶的基因裡融入擬人化元素，有著柔和的女性聲音，胸前掛著像名牌一樣的識別卡，也可以替它取名字，讓病人更願意接受它，也讓護理師覺得它是團隊的一分子，「問到護理團隊有幾人時，就要把愛寶算進去。」共同開發愛寶的中國醫藥大學附設醫院院長周德陽笑說。

若患者問：「我發燒三天了，什麼時候能出院？」愛寶會在三秒內回應，且內容不超過150字：「發燒時間因人而異，大多一到兩周會退燒。出院需由醫師評估病情後決定。請遵照醫囑並充分休息。」周德陽說，這不是單純的語音機器，而是讀過醫院教材的生成式AI，講的是真正的臨床語言。吸收醫護人員累積的五千多份文件、上萬頁內容，再轉換成精準適合醫療 現場使用的語句。

李友錚強調，愛寶的出現並不是要取代護理師，而是讓護理師不用再奔波瑣碎工作。長期則希望能在政策端促成新「機器人版 HTA（醫療科技評估）」，讓機器人有朝一日能合法納入護病比，成為真正的醫療人力。

愛寶真正的臨床轉變會從下一代開始發生。「第二代的愛寶不只是跑任務，而是能成為醫護的代理人。」周德陽說，所謂「代理」，不是替代醫護專業，而是在醫護不在場的時候，先完成前置性評估、記錄或對話，讓護理師或醫師接手時更有效率。

例如醫師要看病人這個月的血糖控制狀況，以前要打開電腦、進電子病歷查資料，或用平板慢慢滑；但第二代的愛寶會直接把資料撈出來，甚至畫成趨勢圖給你看。醫護人員多了一個能即時呈現病人狀態的助理。

愛寶的代理功能還能連結「抗藥性預測」的AI軟體。周德陽說明，病人抽血後，用第二代愛寶自動接上院內已有台灣食藥署（TFDA）認證的抗菌藥物預測系統，可更快得知抗藥性結果。「它會把數據抓下來，告訴醫師病人可能有抗藥性，並從已認證的軟體中拉出建議的第一線用藥。」但周德陽強調，這些功能不是取代醫護判斷，而是讓醫護能更快掌握資訊，把時間留給更需要人力的臨床服務。

目前已有30台愛寶原型機在中醫大附醫體系測試，也將在12月4日起舉行的台灣醫療科技展中亮相。李友錚說，明年第一季正式量產200台，並陸續導入各醫療院所，部分愛寶會在展後直接出國打天下。