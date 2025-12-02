快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

肺阻塞死亡風險高 醫籲強化關注併發症

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣胸腔暨重症加護醫學會2日呼籲政府要更重視肺阻塞的治療。（醫學會提供）
台灣胸腔暨重症加護醫學會2日呼籲政府要更重視肺阻塞的治療。（醫學會提供）

肺阻塞（COPD）實際死亡率較國人死因統計高出4.5倍，醫學會呼籲強化照護！醫師陳育民2日在記者會強調，肺阻塞會提高併發癌症、慢性病等疾病風險，盼政府能在健保上接軌國際新藥與指引，完善我國對肺阻塞的治療。健保署長陳亮妤回應，已推動鼓勵方案，盼更多醫療院所加入。

死亡風險比表面

「COPD是一個胸腔科醫師『每天都在病房看到、卻一直被輕忽』的疾病，患者更是不少慢性疾病的高風險族群。」台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，COPD患者隨時面臨急性惡化發作的威脅，且每一次急性惡化發作，都將導致更頻繁地進出加護病房，長期下來對患者、家庭，甚至醫療體系都將帶來沉重負擔。

台大公衛學院流病所所長林先和指出，依據全球疾病負擔（GBD）所提出的死因校正方法發現，COPD所導致的死亡人數被嚴重低估，實際年齡化標準死亡率較官方數據高出4.5倍，每年預估有高達1.7萬人因COPD而離世，也顯示出 COPD對於病人所帶來的衝擊，比普遍認知更為嚴峻。

新方案鼓勵治療

學會公共政策工作小組召集人賴俊良強調，COPD治療選擇長年受限於只有傳統治療可用，但過半病友接受治療後仍會發生急性惡化現象，如今國際治療指引GOLD今年已將生物製劑納入，可降低逾3成的中重度急性惡化風險，國內治療指引也已完成更新，盼健保可以接軌國際。

對此，健保署長陳亮妤強調，COPD是健康台灣慢性病控制的重點之一，健保署自明（2026）年起論質計酬（P4P）增加挹注2500萬，以提升照護費與獎勵點數、納入急性惡化追蹤、共病評估與風險分層指標，鼓勵更多醫療院所積極參與方案，提升COPD照護涵蓋率，讓每一位病友都能獲得及時、適切的治療。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

立院三讀 民眾得請求退出健保資料利用擅用將開罰

癌藥事前審查等2周太久 健保導入FHIR格式 「病人一天能拿藥」

影／癌症治療導入FHIR 陳亮妤：更有效整合病人資料

一劑一億元罕藥納健保引爭議 健保署長陳亮妤說話了「一切可受公評」

相關新聞

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，但仍新增9例死亡案例，其中，一位死亡案例年僅5...

流感變異株「K分支」讓日本流感大爆發 國內疫情估春節前達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，加上日韓、歐美及中國等地疫情皆上升。疾管署發言...

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元...

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

台灣失智人口已突破38萬人，推估2031年底將攀升至49萬人。基因醫師張家銘提醒，失智症並非自然老化，而是「大腦長期發炎」的結果。最新研究顯示...

台大研發！健保給付AADC基因治療⋯每劑破億引爭論 台大院長表態支持

「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」基因治療是由台大醫院基因醫學部兼任主治醫師胡務亮研發，今年12月納入...

戒不掉…口腔癌發生率降、死亡率仍高 嚼檳榔成癮難戒斷成隱憂

台灣口腔癌防治稍有進展，男性年齡標準化發生率緩降，但死亡率仍連續5年停滯為每人10萬人中8.5人，去年仍有3687人因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。