肺阻塞死亡風險高 醫籲強化關注併發症

肺阻塞（COPD）實際死亡率較國人死因統計高出4.5倍，醫學會呼籲強化照護！醫師陳育民2日在記者會強調，肺阻塞會提高併發癌症、慢性病等疾病風險，盼政府能在健保上接軌國際新藥與指引，完善我國對肺阻塞的治療。健保署長陳亮妤回應，已推動鼓勵方案，盼更多醫療院所加入。

「COPD是一個胸腔科醫師『每天都在病房看到、卻一直被輕忽』的疾病，患者更是不少慢性疾病的高風險族群。」台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，COPD患者隨時面臨急性惡化發作的威脅，且每一次急性惡化發作，都將導致更頻繁地進出加護病房，長期下來對患者、家庭，甚至醫療體系都將帶來沉重負擔。

台大公衛學院流病所所長林先和指出，依據全球疾病負擔（GBD）所提出的死因校正方法發現，COPD所導致的死亡人數被嚴重低估，實際年齡化標準死亡率較官方數據高出4.5倍，每年預估有高達1.7萬人因COPD而離世，也顯示出 COPD對於病人所帶來的衝擊，比普遍認知更為嚴峻。

學會公共政策工作小組召集人賴俊良強調，COPD治療選擇長年受限於只有傳統治療可用，但過半病友接受治療後仍會發生急性惡化現象，如今國際治療指引GOLD今年已將生物製劑納入，可降低逾3成的中重度急性惡化風險，國內治療指引也已完成更新，盼健保可以接軌國際。

對此，健保署長陳亮妤強調，COPD是健康台灣慢性病控制的重點之一，健保署自明（2026）年起論質計酬（P4P）增加挹注2500萬，以提升照護費與獎勵點數、納入急性惡化追蹤、共病評估與風險分層指標，鼓勵更多醫療院所積極參與方案，提升COPD照護涵蓋率，讓每一位病友都能獲得及時、適切的治療。

