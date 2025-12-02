快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

咖啡喝錯會出事！醫曝3習恐慣讓血糖飆車 連脂肪肝都找上門

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾習慣每天喝咖啡提神，不過營養醫學醫師劉博仁提醒，咖啡對代謝的影響差異極大，「喝的種類」十分重要。示意圖／ingimage
許多民眾習慣每天喝咖啡提神，不過營養醫學醫師劉博仁提醒，咖啡對代謝的影響差異極大，「喝的種類」十分重要。示意圖／ingimage

許多民眾習慣每天喝咖啡提神，不過營養醫學醫師劉博仁提醒，咖啡對代謝的影響差異極大，「喝的種類」十分重要。他指出，最新研究顯示，女性若每天飲用1至2杯黑咖啡，有助提升胰島素敏感度，使血糖更穩定；但若是加糖、奶精或搭配高澱粉點心，則可能完全抵銷咖啡原有的健康效益，長期甚至增加胰島素阻抗與脂肪肝風險。

劉博仁在臉書分享，一名配戴連續血糖監測儀（CGM）的女性，分別飲用不同種類的咖啡並搭配不同食物，血糖反應呈現明顯差異。當她喝黑咖啡搭配85%黑巧克力兩塊時，血糖上升至約120；若改喝添加糖與奶精的咖啡，再吃下一份可頌，血糖則飆升至近160。劉博仁說，這也顯示咖啡本身是否含糖、含奶精，會大幅影響代謝反應。

劉博仁表示，2025年韓國一項以7,453名成人為對象的大型研究發現，每天喝1至2杯咖啡的女性，胰島素阻抗（HOMA-IR）明顯較低，其中以黑咖啡效果最佳；至於加糖、加奶精的咖啡則無法帶來相同好處。他指出，咖啡的作用是提升胰島素敏感度，而非直接降低血糖，「喝法」比喝的量更重要。

他提醒，現代人常出現飯後疲倦、想睡、想吃甜食或下午精神不濟，這多與「血糖震盪」有關。包含含糖手搖飲、甜點麵包、滷肉飯或澱粉量過高的正餐，都是常見的血糖地雷食品，容易讓血糖快速上升又迅速下滑。長期反覆，便可能演變成胰島素阻抗、脂肪肝與代謝症候群。

至於如何喝咖啡較健康？劉博仁建議，民眾若希望藉由咖啡改善代謝，平時應盡量選擇黑咖啡，或至少減糖、減奶；每天1至2杯即可，飲用過量並不會增加保護效果。另外，胃食道逆流與睡眠品質不佳者，則需依自身狀況調整攝取量。

咖啡 低血糖 胰島素 劉博仁 醫師

延伸閱讀

不是芋圓！他吃燒仙草指定「1超強配料」 老饕附和：是靈魂

不是重訓！父96歲善終每天固定做1事 名醫：最平凡的長壽投資

台北月薪沒5萬都難民？他年薪百萬調回高雄 買房買車直喊：爽

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

相關新聞

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，但仍新增9例死亡案例，其中，一位死亡案例年僅5...

流感變異株「K分支」讓日本流感大爆發 國內疫情估春節前達高峰

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診與前一周相當，不過預期12月中旬會緩升，加上日韓、歐美及中國等地疫情皆上升。疾管署發言...

蘇澳煙波30車泡水慘案！賠償遭拒 業者自嘲「淹波」再掀兩派論戰

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮11月爆發豪大雨，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館地下室淹水，造成逾30輛車泡水。業者提出「慰問金1萬元...

健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

台灣失智人口已突破38萬人，推估2031年底將攀升至49萬人。基因醫師張家銘提醒，失智症並非自然老化，而是「大腦長期發炎」的結果。最新研究顯示...

台大研發！健保給付AADC基因治療⋯每劑破億引爭論 台大院長表態支持

「芳香族 L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」基因治療是由台大醫院基因醫學部兼任主治醫師胡務亮研發，今年12月納入...

戒不掉…口腔癌發生率降、死亡率仍高 嚼檳榔成癮難戒斷成隱憂

台灣口腔癌防治稍有進展，男性年齡標準化發生率緩降，但死亡率仍連續5年停滯為每人10萬人中8.5人，去年仍有3687人因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。