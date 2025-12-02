健檢就能揪出失智前兆 醫曝「超關鍵指標」：超過3要注意

台灣失智人口已突破38萬人，推估2031年底將攀升至49萬人。基因醫師張家銘提醒，失智症並非自然老化，而是「大腦長期發炎」的結果。最新研究顯示，引起這場發炎反應的源頭，其實與免疫系統密切相關，尤其是白血球的變化。民眾可從基本健檢中查看NLR（中性白血球／淋巴球比值），若數值超過3，可能意味身體正處於慢性發炎狀態，也是大腦退化的早期警訊。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享2025年《Molecular Neurobiology》刊登的一篇綜合評論顯示，大腦神經退化（如阿茲海默症）往往並非從神經細胞壞死開始，而是由免疫系統長期發炎所驅動，而這些發炎反應的關鍵推手，就是我們抽血檢查就能看到的中性白血球。研究團隊以小老鼠進行實驗，發現當NLR升高，大腦內便開始堆積β類澱粉蛋白，這正是阿茲海默症的最早期跡象之一。

張家銘提醒，只要抽血即可得知NLR值，若 數字大於3，可能代表身體正悄悄進入慢性發炎狀態，不只影響血管、肝臟與免疫功能，也可能提前啟動大腦退化的開關。他也提出4項日常可行的保護腦部方法：

定期追蹤NLR

NLR數據就藏在一般健檢報告中，可請家庭醫師協助解讀，若中性白血球比例持續偏高，建議及早介入調整生活型態。

吃對食物

少吃加工品、紅肉與含糖飲料，多補充Omega-3，如鯖魚、亞麻仁籽等，另外，多酚食物如藍莓、橄欖油等，都有助於調節慢性發炎。

培養好的生活作息

規律睡眠、減壓、每天維持30分鐘中等強度運動（如快走），都能讓免疫系統維持平衡。

高風險族群提前預防

包括有自體免疫疾病史、家族中有人早發性失智、長期慢性感染（如牙周病、幽門桿菌），都屬於免疫與腦部高度連動的族群，更需要定期檢查NLR並留意生活習慣。