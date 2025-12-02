癌藥事前審查等2周太久 健保導入FHIR格式 「病人一天能拿藥」

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
癌症藥物過去事前審查流程向來涉及大量紙本作業，對醫院是個負擔，且從申請到核准需要約2周時間，為了加速且提供更精準治療並達到數位治理，健保署已導入FHIR標準資料收集和AI技術。記者翁唯真／攝影
癌症藥物事前審查流程涉及大量紙本作業，對醫院是負擔，且從申請到核准需2周，讓病人久等。為了加速且提供更精準治療並達到數位治理，健保署導入FHIR標準資料收集和AI技術，健保署長陳亮妤表示，已有20多家醫院正式以FHIR格式進行癌藥事前審查申請，可加速至最快1天能完成審查，期待明年底所有醫學中心都能加入。

癌症治療數位治理觀摩會今舉行，其中數位科技是提升醫療服務品質關鍵工具，尤其在癌症治療領域能有效整合病人臨床數據，給予符合個人化的治療計畫。

陳亮妤表示，全民健保在數位治理的推動上受到國際關注，自2004年推出健保IC卡、2013年啟動雲端藥歷，今年正式將癌症藥物事前審查全面導入與國際接軌的FHIR格式，不僅提升透明度，也大幅加速審查流程。

陳亮妤說，過去癌症藥物事前審查流程涉及大量紙本作業，對醫師與個案管理師造成不小負擔，因此推動以FHIR標準進行數位化，可大幅降低行政流程。若醫院資訊系統與健保署完成串接，審查流程可由原本紙本寄送往返所需的2周縮短至1天，不僅加速病人取得用藥，也有效減少醫療第一線的行政壓力。

陳亮妤說，目前有69家醫院完成FHIR格式導入，其中已有20多家正式以數位化方式送案，最快可1天就完成審查。根據今年10月統計，FHIR格式上傳件數已為醫院癌藥申請件數的四分之一。陳亮妤表示，導入需要醫院資訊系統整合，因此循序推動，預期明年底以前，全台醫學中心都能完成，未來也希望區域與地區醫院陸續加入，促進跨院的癌症病歷資料互通，提高安全性與照護品質。

陳亮妤也說，健保不斷優化就醫歷程資訊，今年11月新增「檢驗檢查影像圖形化查詢、肺癌篩檢結果，導入AI技術建立智慧檢閱影像報告整合查詢介面等功能，強化臨床政策支持。病人若轉院或更換醫師，主治醫師可跨院查看檢驗與影像結果，不需再攜帶光碟，可避免重複檢查、縮短流程，及病患與家屬奔波。

而針對外界關注總統賴清德成立的健康推動委員會與癌症新藥基金後續規畫，陳亮妤說，癌症防治策略在台灣有「奔月計畫」，國健署已將癌症篩檢預算從28億元提升至 68億元；健保署也編列50億元癌症基金，明年也再編列50億元，希望能與國際接軌，建立以病人為中心的癌症治療方案。

