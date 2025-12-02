口腔癌術後嘴僅能開約2公分 中山附醫以數位科技做假牙讓患者開心露齒

中山醫學大學附設醫院文心院區副院長、牙醫師潘裕華今天發表將數位口內掃描技術運用於口腔癌患者術後的假牙重建技術，並表示這是與傳統印模須使用矽膠材與印模托盤不同的是，數位口掃技術透過光學鏡頭即時擷取三維影像，以高解析3D掃描及CAD/CAM數位設計，即使患者僅能張口2公分，也能採「分區、小角度」的方式逐步掃描，取得高精度的口腔模型，進而製作出符合個人解剖特徵的活動假牙。

他說，對於口腔癌術後的患者，「治癒癌症」只是漫長康復旅程的起點。許多歷經口腔顎面外科手術、放射線及化學治療的病患，術後因組織纖維化或重建手術影響，張口度僅剩約2公分左右，導致無法順利進食、說話或微笑，生活品質大幅下降。而一般牙科印模製作的傳統活動假牙，患者需張口達3.5公分至4公分以上的張口度才能完成印模，這對張口受限的口腔癌病患幾乎是不可能的任務。

潘裕華說，為解決這項臨床難題，中山附醫自今年3月起，將數位口內掃描技術運用於口腔癌患者術後的假牙重建，同時也是成為全台首批運用於口腔癌術後假牙重建的醫療團隊之一。

數位口內掃描技術能即時修正模型誤差，減少患者重複取模與交付次數，縮短製作時間，也降低感染風險，不僅成功讓患者在不增加痛苦的情況下，製作出符合個人解剖結構的客製化假牙，截至10月底為止，相關醫療團隊已協助近20位病患成功重建口腔功能，使患者重新享受咀嚼與說話的樂趣。

潘裕華說，一位64歲的患者因右上顎鱗狀細胞癌接受上顎骨廣泛切除與重建手術，術後張口僅2公分，完全無法正常咀嚼，也因放療的緣故，不適合植牙，但在他和口腔醫療團隊以數位口掃技術搭配臨時活動假牙設計後，逐步恢復咬合高度與臉型比例，「當患者首次戴上新假牙時，對著鏡子露出久違的笑容，雖然只露出下排牙齒，但患者眼中仍然閃爍著光亮。」