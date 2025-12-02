快訊

口腔癌術後嘴僅能開約2公分 中山附醫以數位科技做假牙讓患者開心露齒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中山醫學大學附設醫院文心院區副院長、牙醫師潘裕華今天發表將數位口內掃描技術運用於口腔癌患者術後的假牙重建技術。圖／中山醫學大學附設醫院提供
中山醫學大學附設醫院文心院區副院長、牙醫師潘裕華今天發表將數位口內掃描技術運用於口腔癌患者術後的假牙重建技術，並表示這是與傳統印模須使用矽膠材與印模托盤不同的是，數位口掃技術透過光學鏡頭即時擷取三維影像，以高解析3D掃描及CAD/CAM數位設計，即使患者僅能張口2公分，也能採「分區、小角度」的方式逐步掃描，取得高精度的口腔模型，進而製作出符合個人解剖特徵的活動假牙。

他說，對於口腔癌術後的患者，「治癒癌症」只是漫長康復旅程的起點。許多歷經口腔顎面外科手術、放射線及化學治療的病患，術後因組織纖維化或重建手術影響，張口度僅剩約2公分左右，導致無法順利進食、說話或微笑，生活品質大幅下降。而一般牙科印模製作的傳統活動假牙，患者需張口達3.5公分至4公分以上的張口度才能完成印模，這對張口受限的口腔癌病患幾乎是不可能的任務。

潘裕華說，為解決這項臨床難題，中山附醫自今年3月起，將數位口內掃描技術運用於口腔癌患者術後的假牙重建，同時也是成為全台首批運用於口腔癌術後假牙重建的醫療團隊之一。

數位口內掃描技術能即時修正模型誤差，減少患者重複取模與交付次數，縮短製作時間，也降低感染風險，不僅成功讓患者在不增加痛苦的情況下，製作出符合個人解剖結構的客製化假牙，截至10月底為止，相關醫療團隊已協助近20位病患成功重建口腔功能，使患者重新享受咀嚼與說話的樂趣。

潘裕華說，一位64歲的患者因右上顎鱗狀細胞癌接受上顎骨廣泛切除與重建手術，術後張口僅2公分，完全無法正常咀嚼，也因放療的緣故，不適合植牙，但在他和口腔醫療團隊以數位口掃技術搭配臨時活動假牙設計後，逐步恢復咬合高度與臉型比例，「當患者首次戴上新假牙時，對著鏡子露出久違的笑容，雖然只露出下排牙齒，但患者眼中仍然閃爍著光亮。」

潘裕華說，該技術的應用，改善了口腔癌術後病患的生活品質，同時呼應當前醫療數位轉型之趨勢，實踐「低侵入性治療」與「以病人為中心」的智慧醫療理念，未來此技術將擴展至放射線治療後口乾症患者、顎骨重建術後病患及神經性或臥床造成張口受限者的假牙製作，並結合面部掃描與數位面弓技術，以獲得更高的製作精度。

中山醫學大學附設醫院文心院區副院長、牙醫師潘裕華今天發表將數位口內掃描技術運用於口腔癌患者術後的假牙重建技術。圖／中山醫學大學附設醫院提供
超商關東煮阿嬤早上買、下午退？ 業者籲：「消費者請理性購物」

日前有網友在Threads發文表示到超商購物時遇到一位阿嬤「狂盧」店員想退早上買的關東煮，讓店員相當為難，更引發網友熱議...

2027年才全面禁廚餘養豬 養豬協會：1年轉型拖太久

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，即2026年12月31日後將全面...

肺阻塞死亡風險高 醫籲強化關注併發症

肺阻塞（COPD）實際死亡率較國人死因統計高出4.5倍，醫學會呼籲強化照護！醫師陳育民2日在記者會強調，肺阻塞會提高併發癌症…

整理包／毒鯛魚風暴！買到吃到怎麼辦？禁藥殘留原因、退貨、自救一次看懂

全聯所販售的台灣鯛魚排被檢出不准使用的殺菌劑「恩氟喹啉羧酸」動物用藥殘留，引發全台消費者高度關注。據了解，這批有問題的「毒鯛魚」已流入全台18縣市、超過1.3萬片被民眾買回家，事件涉及食安、養殖管理與水源污染等多重疑點，讓國內的食安問題又響起警鐘。 雖然專家研判，鯛魚排中的「恩氟喹啉羧酸」動物用藥殘留量偏低、單次食用風險不高，但「禁藥不得檢出」的原則不容忽視。《聯合新聞網》特別製作整理包，為民眾梳理整起事件來龍去脈、藥物背景、為何會出現殘留、以及民眾若買到或吃下肚，該如何補救與自我健康監測。

AI護理師來了 中醫大愛寶一號登場成醫療團隊新助手

護理人力大缺工，各界一直期待AI可以成為護理師們的助手，在中國醫藥大學附設醫院病房走廊裡，體型白色圓潤，眨著大眼睛，戴著...

癌藥事前審查等2周太久 健保導入FHIR格式 「病人一天能拿藥」

癌症藥物事前審查流程涉及大量紙本作業，對醫院是負擔，且從申請到核准需2周，讓病人久等。為了加速且提供更精準治療並達到數位...

