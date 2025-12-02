【重磅快評】食安連環爆 舌尖上的台灣讓人感受不到幸福

台灣向來以「美食天堂」自詡，人民原本該從味蕾感受到滿滿的幸福，現實卻是食安事件接二連三爆發，對每天吃下肚的食物提心吊膽。從台中春水堂的清潔劑熱水瓶、日式居酒屋的未清洗木蓋、大賣場架上的有毒鯛魚，再往前推，還有非洲豬瘟、毒雞蛋及更早的黑心油。

台中春水堂的新人店員，誤將裝有清潔劑的熱水瓶當熱茶壺，客人喝下後喉嚨灼痛。另一家知名連鎖日式居酒屋，被顧客爆料用沒清洗過的木蓋覆在餐點上，蓋子上竟還殘留疑似前一位客人的魚骨。這些都反映相關從業人員在工作心態上，不僅談不上如同比照日本標榜的「職人精神」，連最低限度的衛生標準都崩盤。

再看高雄衛生局在全聯大賣場驗出含動物用藥的冷凍台灣鯛，全台僅基隆市、宜蘭縣、花蓮縣沒有進貨，連江縣則沒有全聯門市。光是北市計有5個門市進貨該批產品，計432包已全數售出，恐怕都被消費者吃下肚。

凡此種種事件爆發後，醫療專家總會安撫民眾說，只要不食用過量不致對健康造成明顯危害，重點是，吃進肚裡的每樣食物都多一點毒，累積在體內就是驚人的毒量，台灣癌症居死亡原因的首位，難保跟這些每天「一點點」的毒素無關。

食安問題的核心從來不是一兩家店的管理鬆散，而是整個產業對「把食物當回事」這事根本沒有放在心上。飲食從業人員普遍把端上桌的食物當成流程、任務、乃至可以隨便應付的商品。只要沒有人盯、沒人檢舉、沒上新聞，什麼都能湊合。這種心態，才是食安風暴的起源。

政府有關單位的抽查固然必要，但若整套制度的震懾力只停在「開幾萬元的罰單」，這些事件就會很快船過水無痕。真正有效的治理，必須讓業者知道：食安疏失不是「做錯一次」的輕罪，而是會動搖品牌根基、甚至影響營運存亡的重擊。政府也不是沒有可動用的工具，包括停業、公開資訊、連坐管理、刑事追責，甚至提高企業主的個人法律責任，皆可提高嚇阻作用。

更重要的是，若從業人員未抱持核心理念，即使衛生單位再怎麼加強抽查也沒有用，雇主必須在人員的基本訓練裡加入服務的思維，關於食安完全不容打一絲折扣。産業內部需要的是一套以「尊重食物、尊重消費者」為核心的文化。行業訓練若仍停留在流程SOP，沒有把「你端出去的是別人要吃進身體的東西」內化成信念，民眾就永遠只能碰運氣。

職人精神並非遙不可及，這也不是日本的專利，為什麼台灣人做不到？只有當我們能讓產業理解：端上桌的是責任，吃下肚的是信任，才能真正化解食安危機。