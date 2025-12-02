土魠魚年產量衰退　水試所以魚耳石掌握洄游行為

快訊

中央社／ 台北2日電

土魠魚肉質香甜，是高經濟價值的魚種，但近年產量衰退，農業部水產試驗所成功利用土魠魚耳石掌握其洄游行為，可作為台灣沿近海漁業資源管理的重要科學依據。

水試所今天發布新聞稿表示，土魠魚是高經濟價值的陸棚性洄游魚種，主要漁法包括曳繩釣、流刺網與延繩釣。近年受海洋環境改變與漁業壓力影響，土魠魚資源量持續衰退，年產量自2002年的6600公噸降至2022年的578公噸。

水試所指出，國際間至今仍缺乏針對洄游行為與路徑的系統性研究。水試所研究團隊先前曾嘗試以衛星標識追蹤，但因技術限制未獲成功，轉而以魚耳石作為揭秘洄游歷程的關鍵媒介。

水試所表示，研究團隊透過分析土魠魚稚魚耳石的日輪與氧穩定性同位素時序列，並結合全球海洋數值預報模型HYCOM資料庫的參數，建立「等頻度分布推估模型」，成功重建土魠魚早期生活史與洄游歷程，結果顯示，主要洄游範圍與台灣周邊海域攝氏23至25度等水溫線高度重疊，說明水溫是影響洄游的重要環境因子。

此外，研究證實，土魠魚耳石與氧穩定性同位素分析，為解析洄游棲地利用的高解析度工具，對漁場變動監測與資源評估具有重要參考價值，耳石揭秘土魠魚洄游成果，可作為台灣沿近海漁業資源管理的重要科學依據。

水試所表示，將持續精進耳石化學與穩定性同位素分析技術，並擴大應用至其他洄游性經濟魚種，同時結合標識放流、衛星定位與分子標誌等多元研究手法，強化台灣漁業資源監測與科學管理能力，推動台灣海洋漁業永續發展。

