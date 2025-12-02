後年全面禁廚餘養豬 學者：馬上禁止、規畫有效快速廚餘去化配套措施

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，現階段給予1年轉型落日期限至2026年底，但此方案仍待行政院最後拍板。學者建議，若要防止非洲豬瘟疫情再次爆發，應盡速規畫有效且快速之廚餘去化配套措施，同時馬上禁止全面廚餘養豬。

中央非洲豬瘟災害應變中心昨天邀集各縣市政府共同研商廚餘養豬政策，農業部指出，部分地方政府主張應立刻禁止廚餘養豬，不該有1年落日，今天農業部將召開養豬產業座談會，聆聽產業界意見，作為行政院最後決策的參考。

台灣大學動物科學系教授蘇忠楨表示，廚餘養豬戶是協助廚餘去化並處理問題，因此並不一定要使用廚餘餵豬，其實廚餘營養成分不足，小豬還是吃飼料，到了肥育期才會混合廚餘，以增加豬隻油脂，所以要馬上改成飼料應該不是問題。

蘇忠楨指出，既然要禁止廚餘養豬那就應該馬上禁，並且要有具體的配套措施，否則廚餘養豬戶又投資安裝AIoT監控在蒸煮監控設備，結果1年後就不能再用養豬，這樣的規畫是很不合常理。

蘇忠楨說，韓國、西班牙近日再爆非洲豬瘟疫情，但這兩國皆禁止廚餘養豬，廚餘可能是導致非洲豬瘟疫情之可能媒介之一，但是絕對不是造成非洲豬瘟疫情的唯一因素。此外，廚餘堆肥發酵時間大概要2個月左右，原本每天約有1300多噸廚餘以養豬方式去化，如果每天無法及時去化此廚餘量，則會持續一直累積每日產生的廚餘，屆時廚餘處理問題將會相當棘手，而台灣每天1300多公噸廚餘的產生，要做堆肥處理根本緩不濟急。

蘇忠楨建議，若是防止非洲豬瘟疫情再次爆發，應儘速規畫有效且快速的廚餘去化配套措施，同時馬上禁止全面廚餘養豬。