快訊

真的有橙色！三星Galaxy S26系列配色曝光 介面傳撞臉蘋果「液態玻璃」

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

後年全面禁廚餘養豬 學者：馬上禁止、規畫有效快速廚餘去化配套措施

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，現階段給予1年轉型落日期限至2026年底，此方案預計本周四由行政院拍板。圖／聯合報系資料照片
非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，現階段給予1年轉型落日期限至2026年底，此方案預計本周四由行政院拍板。圖／聯合報系資料照片

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，現階段給予1年轉型落日期限至2026年底，但此方案仍待行政院最後拍板。學者建議，若要防止非洲豬瘟疫情再次爆發，應盡速規畫有效且快速之廚餘去化配套措施，同時馬上禁止全面廚餘養豬。

中央非洲豬瘟災害應變中心昨天邀集各縣市政府共同研商廚餘養豬政策，農業部指出，部分地方政府主張應立刻禁止廚餘養豬，不該有1年落日，今天農業部將召開養豬產業座談會，聆聽產業界意見，作為行政院最後決策的參考。

台灣大學動物科學系教授蘇忠楨表示，廚餘養豬戶是協助廚餘去化並處理問題，因此並不一定要使用廚餘餵豬，其實廚餘營養成分不足，小豬還是吃飼料，到了肥育期才會混合廚餘，以增加豬隻油脂，所以要馬上改成飼料應該不是問題。

蘇忠楨指出，既然要禁止廚餘養豬那就應該馬上禁，並且要有具體的配套措施，否則廚餘養豬戶又投資安裝AIoT監控在蒸煮監控設備，結果1年後就不能再用養豬，這樣的規畫是很不合常理。

蘇忠楨說，韓國、西班牙近日再爆非洲豬瘟疫情，但這兩國皆禁止廚餘養豬，廚餘可能是導致非洲豬瘟疫情之可能媒介之一，但是絕對不是造成非洲豬瘟疫情的唯一因素。此外，廚餘堆肥發酵時間大概要2個月左右，原本每天約有1300多噸廚餘以養豬方式去化，如果每天無法及時去化此廚餘量，則會持續一直累積每日產生的廚餘，屆時廚餘處理問題將會相當棘手，而台灣每天1300多公噸廚餘的產生，要做堆肥處理根本緩不濟急。

蘇忠楨建議，若是防止非洲豬瘟疫情再次爆發，應儘速規畫有效且快速的廚餘去化配套措施，同時馬上禁止全面廚餘養豬。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

中央宣布廚餘禁止養豬 盧秀燕：表示歡迎、樂見其成

永久禁用廚餘養豬！ 全台唯一合法廚餘共同蒸煮中心劉嘉順：不放棄

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

後年起永久禁用廚餘養豬政策周四拍板 農業部今開座談會廣納意見

相關新聞

超商關東煮阿嬤早上買、下午退？ 業者籲：「消費者請理性購物」

日前有網友在Threads發文表示到超商購物時遇到一位阿嬤「狂盧」店員想退早上買的關東煮，讓店員相當為難，更引發網友熱議...

2027年才全面禁廚餘養豬 養豬協會：1年轉型拖太久

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予1年轉型落日期限，即2026年12月31日後將全面...

肺阻塞死亡風險高 醫籲強化關注併發症

肺阻塞（COPD）實際死亡率較國人死因統計高出4.5倍，醫學會呼籲強化照護！醫師陳育民2日在記者會強調，肺阻塞會提高併發癌症…

整理包／毒鯛魚風暴！買到吃到怎麼辦？禁藥殘留原因、退貨、自救一次看懂

全聯所販售的台灣鯛魚排被檢出不准使用的殺菌劑「恩氟喹啉羧酸」動物用藥殘留，引發全台消費者高度關注。據了解，這批有問題的「毒鯛魚」已流入全台18縣市、超過1.3萬片被民眾買回家，事件涉及食安、養殖管理與水源污染等多重疑點，讓國內的食安問題又響起警鐘。 雖然專家研判，鯛魚排中的「恩氟喹啉羧酸」動物用藥殘留量偏低、單次食用風險不高，但「禁藥不得檢出」的原則不容忽視。《聯合新聞網》特別製作整理包，為民眾梳理整起事件來龍去脈、藥物背景、為何會出現殘留、以及民眾若買到或吃下肚，該如何補救與自我健康監測。

AI護理師來了 中醫大愛寶一號登場成醫療團隊新助手

護理人力大缺工，各界一直期待AI可以成為護理師們的助手，在中國醫藥大學附設醫院病房走廊裡，體型白色圓潤，眨著大眼睛，戴著...

癌藥事前審查等2周太久 健保導入FHIR格式 「病人一天能拿藥」

癌症藥物事前審查流程涉及大量紙本作業，對醫院是負擔，且從申請到核准需2周，讓病人久等。為了加速且提供更精準治療並達到數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。