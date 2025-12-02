「加味」檳榔恐危害青少年 民團盼加速立法預防 衛福部：已有初步共識

衛福部去年預告訂定檳榔專法，但因業者反彈大，至今尚無下文，而國內嚼檳率下降，恐為立法延遲另一原因。不過，台灣檳癌防治聯盟專家李明憲表示，嚼檳率雖下降，但近年已有摻入口味的「加味」檳榔於市面販售，檳榔是已知致癌物，若不謹慎防治，恐變成青少年間流傳的「次文化」，不及時立法遏阻，屆時要再預防恐已來不及。

衛福部次長莊人祥說，嚼食檳榔者罹癌風險為未嚼食檳榔者18倍，若再加上抽菸、飲酒等不良習慣，罹患口腔癌風險增加123倍，衛福部過去草擬「檳榔健康危害防制法」，強化未成年、孕婦檳榔危害防治，並結合跨部會單位資源，盼提升高風險族群健康識能，該法預告4千餘則意見，正循行政程序與業者溝通，已取得初步共識。

檳榔專法遇檳榔業者反彈。莊人祥說，專法內容近似菸害防制法，立法宗旨是避免未成年、孕婦食用檳榔，用意是避免危害，而非傷害業者生計，取得共識後，將調整草案內容，但目前尚無法何時能完成行政程序，檳榔專法涉及社會、經濟、文化等多重議題，亟需各級政府、民間單位及學界共同努力，進行社會溝通。

根據每4年一次嚼檳率調查，民國94年至110年間，18歲以上民眾嚼檳率下降58.8%。李明憲示警，嚼檳率雖下降，讓各界爭論立法必要性，有人提出可改以其他法規規範，但目前檳榔在國內被視為「農產品」，即使衛福部食藥署出手，針對檳榔使用農藥進行查驗，不僅較難有系統查核，也無法比照檳榔專法限制青少年、孕婦食用，「檳榔已被世衛組織定義為致癌物，就應適當管理。」

李明憲說，近年網路上流竄「加味檳榔」，如枸杞、咖啡、咖哩、蜜餞口味等檳榔包裝販售，若不立法預防，在資本主義操作下，未來恐大規模商品化，導致青少年遭引誘，好奇嘗試，甚至淪為次文化，造成大規模社會資源浪費，立法不是為了反對賣檳榔，而是比照菸品防治，合法管理保護未成年，以及因嚼食檳榔導致流產的孕婦。