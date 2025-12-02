春水堂食安就勒令停業漢杞空汙卻僅罰款 環團不滿業者回應將遷廠

台中市「大里GO爭氣陣線」環保人士上午開記者會，指專門處理醫療廢棄物的「漢杞工程公司」焚化爐11月14日已達到焚燒300日許可證額度，但據他們的監測結果，到今天仍在違法焚燒，希望市府拿出魄力，應立即予以斷水斷電並勒令停工，不可再展延甲級廢棄物處理許可證，以及不可變更增加固定汙染源許可證操作天數。

漢杞負責人許錦構曾表示，預計明年底即遷至烏日新廠經營，不再在大里舊廠營業。公司經營戰戰兢兢，會被罰就是環保局嚴格監督的明證。他已獲環保局許可，另在烏日喀哩興建新廠，用更先進的焚化爐，並在明年底把現有兩家廠都移至新廠經營。

大里GO爭氣陣線上午有10多位環保人士聚集在市府廣場，這也是他們9月至今第四度針對漢杞舉辦記者會。發言人鄒明諺說，漢杞從11月14日至今已累計15天都違法焚燒。為什麼會這麼有恃無恐？因為它在2022至2024年每年皆違規超燒1個月，環保局僅對其罰款16萬元，也就是說它的每年多燒一個月的外部成本只要約5萬元，它當然會如法炮製。

監督施政聯盟執行長許心欣說，春水堂公益店昨天因食安問題只影響3個人就被勒令停業，但漢杞最近幾年每年都出狀況被罰，影響大里21萬人的健康，甚至霧峰、烏日也位在下風處，市長盧秀燕為何看不到這根煙囪違規？按照空汙法64條，漢杞這幾年違法、違規30幾次，去年10月到現在也有3次被勒令改善，根據法規，一年兩次被限期改善就達到情節重大，漢杞早可以被停工、停業。

小歐盟台中黨部發言人蔡佩珊也說，盧市長上任時說施政重點是要改善空汙，但現在面對漢杞卻未積極處理，請聽聽居民的聲音。

環保局上午尚未對此回應，但日前曾表示，依法一般展延是5年，因為漢杞一再有違規事項，環保局因此採嚴格審查，縮減其展延僅1年半，並每天都在其廠區附近進行AI監控，這1年因其仍有違規情形，因此考慮再縮短其展延期。他說，對漢杞會加強把關，並輔導遷廠。

環保局資料顯示，漢杞近3年總計稽查87次，違法10次，其中針對排放管道的稽查檢測達16項次，不合格兩次，總計裁罰321萬餘元。