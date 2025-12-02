台灣高鐵通訊異常影響4班次 鐵道局要求提說明

全聯所販售的台灣鯛魚排被檢出不准使用的殺菌劑「恩氟喹啉羧酸」動物用藥殘留，引發全台消費者高度關注。據了解，這批有問題的「毒鯛魚」已流入全台18縣市、超過1.3萬片被民眾買回家，事件涉及食安、養殖管理與水源污染等多重疑點，讓國內的食安問題又響起警鐘。 雖然專家研判，鯛魚排中的「恩氟喹啉羧酸」動物用藥殘留量偏低、單次食用風險不高，但「禁藥不得檢出」的原則不容忽視。《聯合新聞網》特別製作整理包，為民眾梳理整起事件來龍去脈、藥物背景、為何會出現殘留、以及民眾若買到或吃下肚，該如何補救與自我健康監測。

2025-12-02 14:36