台灣高鐵通訊異常影響4班次 鐵道局要求提說明
台灣高鐵今天上午發生通訊異常1.5小時，在10時49分修復，統計共造成4班次誤點超過30分鐘以上，影響約2000人。主管機關交通部鐵道局說，將依法要求高鐵提出異常事件說明。
台灣高鐵今天發布營運訊息，今天上午9時19分發生通訊系統異常，上午10時49分修復，根據統計造成4班次延誤超過30分鐘以上，影響約2000人，原因目前還在調查中，將依照旅客運送契約辦理退費。
對此，鐵道局表示，針對台灣高鐵發生行控中心通訊設備異常，造成多班列車延誤事件，屬鐵路法規定行車異常事件。
鐵道局指出，將於第一時間即接獲高鐵列車延誤通報訊息，後續將要求高鐵提出異常事件說明，並依鐵路法第56-6條規定進行檢討或調查。
根據鐵路法第56-6條規定，交通部鐵道局應就鐵路運轉中發生事故及異常事件進行檢討；非屬運輸事故調查法所認定重大運輸事故行車事故及異常事件，交通部鐵道局認有必要者，得就其事實及原因進行調查。
