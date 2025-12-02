超商關東煮阿嬤早上買、下午退？ 業者籲：「消費者請理性購物」

日前有網友在Threads發文表示到超商購物時遇到一位阿嬤「狂盧」店員想退早上買的關東煮，讓店員相當為難，更引發網友熱議，認為此舉太不合理，紛紛表示「你以為是好市多嗎？」、「熟食沒問題怎麼可以退？誰知道拿回去有沒汙染到？」

根據網友分享的影片，超商店員理性聽完需求後，還撥了電話幫這位阿嬤確認是否符合退換貨標準，最後仍被拒絕退換貨，讓許多網友嘆：「超商店員太難了！」並稱讚這位店員EQ真好。

對此超商業者回應強調：「門市自助熱食均符合食品安全規範，合規商品不予退換貨，請消費者理性購物。」