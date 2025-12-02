快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

中央宣布廚餘禁止養豬 盧秀燕：表示歡迎、樂見其成

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，對於中央宣布禁止廚餘養豬，她樂見其成。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，對於中央宣布禁止廚餘養豬，她樂見其成。記者陳敬丰／攝影

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，中央昨宣布全面禁止廚餘養豬，並訂定1年的轉型期。台中市長盧秀燕今天表示歡迎，「樂見其成」，相信這是非洲豬瘟事件後全國民眾共同的看法；市府規畫在明年10月前完成轉型，和中央訂定的1年落日期程相差不多。

盧秀燕今天主持市政會議，會後受訪表示，對於中央順應民意、宣布禁用廚餘餵豬並訂定1年落日轉型期，台中市表示歡迎，也樂見其成，很多民調都顯示民眾支持禁止廚餘餵豬，這應該是非洲豬瘟事件後全國共同的看法，台中市當然也會配合。

盧秀燕指出，市府原本就在規畫禁止廚餘養餵豬的相關計畫與期程，訂定的落日期程大概會落在明年10月，與中央宣布的明年12月相去不遠；市府會再開會討論，是否要與中央步調一致，以利豬農和廚餘業者依循。

盧秀燕補充，目前尚未接到中央通知，看起來中央對豬農轉型或廚餘去畫都會提出補助，台中市政府會等中央訂出明確的辦法與計畫，同步搭配檢討，也會準備預算，比如鼓勵市民自行處理廚餘等等，待計畫成熟一併向外界宣布。

