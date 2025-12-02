快訊

中央社／ 台北2日電
全球西班牙語系最大書展、墨西哥「瓜達拉哈拉書展」於11月29日登場，文策院特別規劃「台灣館」，並以「故事之家」為主題正式進駐，深耕西語出版市場，將台灣作品推向國際。（文策院提供）
全球西班牙語系最大書展、墨西哥「瓜達拉哈拉書展」於11月29日登場，文策院特別規劃「台灣館」，並以「故事之家」為主題正式進駐，深耕西語出版市場，將台灣作品推向國際。（文策院提供）

全球西班牙語系最大書展、墨西哥「瓜達拉哈拉書展」29日登場，文策院特別規畫「台灣館」，並以「故事之家」為主題正式進駐，深耕西語出版市場，將台灣作品推向國際。

根據文策院今天發布新聞稿，「瓜達拉哈拉書展」為全球第二大書展，這次台灣館特別展出25家出版社近百件作品，盼媒合更多台灣內容。

文策院董事長王時思表示，文策院看準西語市場在圖像出版的潛力與趨勢，自去年起開始邀請已有西語作品的作家參展，積極安排書展內外的宣傳與交流活動，提高台灣作家的知名度，並在當地開拓多元行銷推廣管道，串連書店、學校與藝文機構，逐步建立在地網絡，深耕西語市場。

本次書展，本策院特別邀請插畫家薛慧瑩、漫畫家丁柏晏等兩位已擁有西語版本作品的創作者，與全球優秀創作者交流。

薛慧瑩於「Salón de Ilustradores 插畫家沙龍」與墨西哥創作者亞歷山大‧麥哲倫 （Alejandro Magallanes）及西班牙作家康查‧帕薩馬爾（Concha Pasamar）對談。

丁柏晏參與3場大會講座，與當地漫畫家對談，分享日本漫畫對其創作的啟發、亞洲漫畫的敘事特色與獨特魅力，並討論科技如何改變遊戲、夢想與現實。

此外，文策院透過舉辦專場工作坊與講座，深化與當地書店、學校與藝文據點的連結，並延續與墨西哥最大連鎖書店Librerías Gandhi通路合作，舉辦全國性的巡迴圖像書展，以作家活動結合零售通路雙軌並進，進一步推動台灣創作國際化。

台灣館進駐墨西哥瓜達拉哈拉書展 深耕西語市場

全球西班牙語系最大書展、墨西哥「瓜達拉哈拉書展」29日登場，文策院特別規畫「台灣館」，並以「故事之家」為主題正式進駐，深...

