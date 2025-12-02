快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

職場霸凌最重罰百萬 立院三讀通過職安法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院2日三讀通過《職業安全衛生法》修正，一般勞工也可受到法律保障，避免職場霸凌。（中央社示意圖）
立法院2日三讀通過《職業安全衛生法》修正，一般勞工也可受到法律保障，避免職場霸凌。（中央社示意圖）

一般勞工遭職場霸凌有法可管了！立法院院會2日三讀通過《職業安全衛生法》修正案，增訂「職場霸凌防治」專章，明定職場霸凌定義、防治措施、雇主接獲申訴後必須通報等；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處100萬元罰鍰。由於2024年勞動部霸凌案引發霸凌修法討論，在公務員修完法後，勞工也終於跟上。

職場霸凌定義明確

三讀通過條文增訂「職場霸凌防治」專章，明定「職場霸凌」是指勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，而情節重大者不以持續發生為必要。

三讀通過條文規定，雇主應採取必要措施防治職場霸凌；若接獲勞工申訴，雇主應於主管機關指定網站登錄，避免選擇性通報。若雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處3萬元以上、75萬以下罰鍰；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

公務員先修法預防

另外，職場霸凌事件調查應秉持客觀、公正、公平原則，若僱用勞工達一定規模，應組成調查小組，外聘成員比例不得少於一半，若被申訴人為最高負責人時，勞工得逕向縣市主管機關提起申訴。若發生死亡職災，雇主刑期上限由3年提升至5年，罰金上限提高為150萬元；行政罰部分，罰鍰上限提升至75萬元。

由於勞動部勞發署前分署長謝宜容於2024年傳出霸凌案，因此引發相關修法討論。由於公務員與一般勞工適用法律不同，立法院先於6月通過《公務人員保障法》部分條文修正案，就「職場霸凌」予以明確定義，並設下明確罰則與申訴時效以及追究行為人行政責任等，機關首長或一級單位主管人員若遭認定職場霸凌，最高可罰100萬元。

